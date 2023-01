L'achat de streams prend de l'ampleur : une écoute sur 10 serait fake

Aujourd'hui, l'industrie musicale et les fans sont obnubilés par les chiffres. Ils sont devenus un moyen de légitimer le statut d'un artiste et sont symboles de succès. Le streaming est omniprésent. Les plateformes représentent près de 62% du chiffre d'affaire de l'industrie musicale. Alors forcément, dans un marché ultra concurrentiel, beaucoup sont tentés par l'achat de streams, qui promet des envolées statistiques massives très alléchantes. Surtout chez les rappeurs, pour qui la course à la réussite est devenue le principal objectif.

Il faut toujours avoir de meilleurs résultats. Faire mieux que son précédent album, faire mieux que son voisin. Alors on triche pour embellir ses résultats. Comme le disait Alpha Wann dans LA LUMIÈRE DANS LE NOIR : "Tu n'peux pas t'acheter du goût mais tu peux t'acheter des streams et des vues".

Publicité

Des tricheurs à tous les étages

Augmenter ses écoutes, ce n'est pas simplement se vanter de bons résultats. En réalité, ça ouvre des portes. Avant de signer des contrats en maisons de disque, certains artistes émergents font donc le choix délibéré de gonfler leurs chiffres. Avec, au bout du processus, de plus gros contrats à la clés.

Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met. Des artistes déjà bien installés sur la scène musicale prennent aussi le pas et trafiquent leurs résultats en achetant des streams. Ils y voient une technique de promotion, un gage de qualité. Dans une ère de consommation où les chiffres sont la vitrine du contenu, une album plus streamé qu'un autre est presque automatiquement vu comme meilleur.

Avec un budget conséquent, il est même possible d'obtenir un disque d'or (voire plus) avec seulement des fausses écoutes. Quand on sait que les certifications représentent le graal ultime, on comprend mieux - sans cautionner - que de plus en plus d'artistes s'y soient mis.

Pourtant, hormis des beaux contrats et une vitrine embellie (c'est déjà ça), les artistes ne profitent pas directement de la hausse de leurs écoutes. Le système des plateformes de streaming rémunère en priorité la crème de la crème : leurs artistes les plus écoutés. Et malheureusement, les rappeurs français, aussi populaires soient-ils, sont loin de rivaliser avec Drake &co...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Simple comme bonjour

Si la triche a toujours existé, elle était cependant moins facile qu'à notre époque. Avant, les labels organisaient des razzias dans les points de vente d'album, qui nécessitaient une vraie organisation. Maintenant, quelques clics suffisent à gagner des centaines, voire même des milliers de streams.

Le processus, pourtant illégal, est très simple d'accès. Des fermes à streams, souvent situées en Asie, passent en boucle des morceaux à l'aide de comptes piratés. Parfois même sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte. En quelques heures, un titre peut multiplier ses streams de manière délirante. Sur certains sites**, 1000 écoutes valent à peine 7€**, le prix d'un kebab !

En 2021, Booba avait d'ailleurs pointé du doigt l'artiste Numéro 1 sur les plateformes : Ninho. Depuis longtemps, le rappeur aux innombrables certifications est accusé de gonfler illégalement ses ventes. Et pour cause, il apparaît toujours en tête du classement des écoutes de pays aux activités douteuses. Comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande, connue pour abriter ces fameuses fermes à streams.

Le média suisse Tataki a tenté l'expérience de manière indépendante. En faisant leurs propres recherches, ils ont cherché à déterminer si l'achat de streams était si facile que ca. Résultat : près de 20 000 streams en plus pour une centaine d'euros seulement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La chasse aux faux streams est lancée

Forcément, cette triche ne plaît pas à tout le monde. En réponse aux fraudeurs, l'industrie de la musique se mobilise pour lutter. Début 2022, le SNEP avait déclaré que la lutte contre la fraude "serait l’un de ses principaux objectifs pour l’année à venir." Récemment, deux plaintes ont même été déposés par la Sacem pour "complicité d'escroquerie".

Les plateformes de streaming aussi essayent de s'organiser pour éviter la fraude. Deezer est d'ailleurs devenu un modèle dans le genre. Dès le début des années 2010, l'application française a fait de cette lutte une priorité. La mise en place d'un département spécifique a permis la traque de faux streams, grâce à des algorithmes capables de repérer les écoutes provenant de bot et pas d'humains.