L'ado tueur demande où cacher un corps sur ... Insta

Laurence nous a raconté une histoire absurde et glauque à souhait chez Rezo. Nous sommes le vendredi 25 novembre 2022, il est à peu prés 16 heures quand une jeune fille terrorisée va voir son père pour lui montrer quelque chose sur son téléphone. Elle explique à son père que Joshua Cooper, un jeune homme de 16 ans qu'elle suit sur les réseaux, a fait un live Instagram inquiétant. Il y explique avoir tué une jeune fille et ne pas savoir où cacher son corps. Pour preuve de sa bonne foi, l'adolescent aurait tourné son téléphone et laissé apparaitre les jambes ensanglantées de la jeune fille.

Aurifié par ce récit, le père appelle la police.

L'adolescent tueur est identifié comme vivant dans un quartier de mobile-home à Ben Salem en Pennsylvanie. Les gardiens de la paix se rendent donc sur place et découvre sur le sol de la salle de bain de l'adolescent, le corps d'une jeune fille, tuée d'une balle dans la tête. Joshua essaye alors de s'enfuir mais sera retrouvé un kilomètre plus loin.

En regardant le journal de la chaine ABC du lendemain, nous apprenons que Joshua Cooper est inculpé pour homicide, possession d'instruments du crime, falsification de preuves matérielles. Le journal annonce également que la liberté sous caution lui a été refusée. Résultat du verdict le 7 décembre.

