L'Arabie Saoudite, nouvel "Al-Dorado" pour les apprentis footballeurs professionels ?

Cristiano Ronaldo a été le précurseur de cet exode massif des stars vers l'Arabie Saoudite depuis sa signature à Al-Nassr au mercato hivernal 2022/2023. Le Portugais a ouvert la voie pour les joueurs de premier rang mais en sera-t-il autant pour les futures pépites de demain ? Jérémy est déjà très emballé par l'idée d'une escale sur le continent asiatique "si j'avais une offre d'un club saoudien, bien sûr que j'y réfléchirais. Je pourrais jouer contre les meilleures joueurs du monde ou être un de leur coéquipiers, ce qui serait complètement fou !"

Henri nous confie être lui aussi ouvert à la réflexion au sujet d'un départ en Arabie Saoudite si l'opportunité se présentait. "Je me poserais la question car oui, il y a la possibilité de jouer avec de grands joueurs mais j’y penserai surtout pour l’argent" reconnaît-il avec franchise.

Le sujet est bel et bien sur toutes les lèvres dans les vestiaires comme nous le raconte Jérémy ; "nous avons déjà parlé de ça entre nous, et ça n'intéresse personnes dans le groupe. Ils veulent déjà réussir en Europe avant de pouvoir voir ailleurs..." Une tendance qui se confirme du côté d'Henri : "la plupart pense d’abord à essayer de réussir dans les grands championnats. Il y a quand même quelques joueurs qui veulent y aller, pour encore une fois, l’argent." Le championnat d'Arabie Saoudite éveille la curiosité, mais ne fait pas si fantasmer que ça les jeunes joueurs. Le projet est encore très loin d'arriver à la cheville de la plus prestigieuse des compétitions : la Ligue des Champions.

Des stars XXL, pour des ambitions XXL

Les arrivées se sont accumulées tout l'été avec les arrivées de Karim Benzema, Ballon d'or en titre, Neymar, Ngolo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly... pour ne citer qu'eux. Ce mercato digne d'un mode "Carrière" sur Playstation fait clairement partie d'une stratégie rondement réfléchie pour mettre en lumière le championnat local et - par extension - faire rayonner le royaume saoudien à l'échelle internationale. L'Arabie Saoudite espère ainsi organiser la Coupe du Monde 2034 à l'instar de leur voisin qatarien. À l'heure actuelle, ce sont en majorité des trentenaires qui ont pris le pari d'aller s'y exporter mais la plupart avaient encore largement le niveau pour être compétitifs en Europe. Et surtout, certains joueurs bien plus jeunes ont pris la direction du golfe. C'est notamment le cas de Seko Fofana (28 ans) qui a préféré rejoindre CR7 à Al-Nassr plutôt que de disputer sa première campagne de Ligue des Champions avec le RC Lens. On peut aussi citer Allan Saint-Maximin (26 ans), qui dans la même configuration avec Newcastle, à fait le choix de rejoindre Al-Ahli. Au total, 12 joueurs de 30 ans ont déjà signé en Saudi Pro League en provenance des 5 grands championnats européens.

L'émergence du championnat saoudien ouvre des perspectives inespérées et prospères pour certains joueurs. Et pour cause : cet été, le PIF (le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) a eu la main lourde sur le portefeuille. L e total des dépenses de transferts atteint la somme faramineuse de 803.787.945 € (au 25 août 2023) uniquement sur cette période estivale. Le mercato doit s'y clôturer le 7 septembre prochain, soit une semaine plus tard que pour les championnats européens. Un sacré avantage.

La Saudi Pro League, un championnat bientôt incontournable ?

On a cherché à mesurer quel serait l'impact d'une telle attractivité soudaine. Les deux jeunes joueurs partagent une vision et une aspiration assez différente. Pour Henri, l'aspect financier reste l'argument principal "nous sommes dans un monde où il faut coffrer (sic). Si je devais rejoindre l’Arabie saoudite, ce serait pour l’argent." Ce n'est pas du tout le cas de Jérémy qui y voit d'autres richesses et manifeste un intérêt bien plus concret. "Ce qui me motiverait à y aller, c'est le challenge sportif mais surtout par rapport à la culture... Je suis de confession musulmane et si je pouvais aller en Arabie Saoudite, ce serait le top du top. C'est l'un de mes objectifs."

Le championnat saoudien bénéficiera d'une belle exposition en France puisqu'il sera diffusé par Canal+ pour au moins 2 saisons. Reste à savoir si ce nouveau championnat trouvera son public dans l'hexagone. Pour Henri, ce sera non. "Ça devient un peu plus intéressant avec les arrivés des stars mais ce n'est pas pour autant que je vais regarder le championnat*. Il y a un manque de niveau des autres joueurs qui entourent les stars et donc dans la compétitivité, ce n’est pas très intéressant" nous explique-t-il.... jusqu'à quand ?

*Par mesure de précaution, le prénom des joueurs ont été modifiés pour les protéger et leur permettre de s'exprimer librement.