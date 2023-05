Publicité

Mangas L'easter egg de l'épisode 1062 de One Piece Par Team Mouv' 3 min Partager

Visuel One Piece (DR).

On avait du temps, alors on a disséqué le dernier épisode de One Piece image par image... et on a trouvé un drôle d'easter egg.

L'œuvre d'Eiichirō Oda regorge de double-sens et de secrets qui ne demandent qu'à être découverts... Il y a quelques semaines dans Yatta, l'émission 100 % consacrée à la culture manga de Mouv', le duo de youtubeurs Mont Corvo discutait de la façon dont l'auteur abordait la question du racisme via les "hommes-poisssons" . Cette fois-ci, nouvelle découverte, plus anecdotique certes mais mieux camouflée également, dans le dernier épisode du célèbre anime. Il s'agit d'une image, à 18 minutes et 49 secondes, qui dévoile un bien curieux message... Publicité Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise De là à dire qu'Eiichirō Oda est un grand amateur de gastronomie italienne, il n'y a qu'un pas ! En attendant d'avoir la vérité sur cette question, vous pouvez regarder l'émission Yatta tous les vendredis sur Twitch à partir de 19h ou revoir le replay des émissions ici . À réécouter : Doums est notre invité de la semaine ! Yatta ! Écouter plus tard écouter 1h 58

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.