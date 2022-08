L’empire Young Money : comment Lil Wayne a propulsé Drake et Nicki Minaj au sommet

Alors que Drake avait programmé ce lundi 1er août le retour sur scène de Young Money dans le cadre de la 10ème édition de son OVO Festival, le rappeur a été contraint de reporter l’événement après avoir contracté la Covid-19.

Mais vous connaissez votre Drake, un moment aussi important n’est pas à négliger ! C’est pourquoi l’auteur de Nothing Was The Same a déplacé le Young Money Reunion à ce samedi 6 août. Un rendez-vous tant attendu, en hommage à la famille Young Money et notamment au trio Dreezy, Lil Wayne et Nicki Minaj qui ne sont plus montés sur scène ensemble depuis 2014. Une réunion tant légendaire qu’elle nous a poussés à rappeler l’importance de l’empire Young Money dans la carrière de deux artistes devenus légendes, Drake et Nicki Minaj.

Lil Wayne en visionnaire

Inutile de rappeler à quel point Lil Wayne est un excellent rappeur. Mais sa discographie n’est pas sa seule contribution à la culture. Weezy a effectivement aussi beaucoup contribué en tant que producteur avec la création en 2005 de son label Young Money. Un label désormais culte qui a propulsé de nombreux talents. C’est notamment le cas de Nicki Minaj et Drake qui ont tous les deux signé en 2009.

A la suite de ces signatures, Lil Wayne va savoir profiter de ces talents et mettre en place des opérations visant à mieux faire connaitre le label, mais aussi à faire grandir chacun de ces artistes en joignant leurs forces. En décembre 2009, seulement quelques mois après l’arrivée de Drake et Nicki Minaj, sortira l’album We Are Young Money avec de gros bangers comme Bed Rock ou encore Roger That.

Pour pousser un peu plus le projet, le label et les artistes partiront en tournée aux Etats-Unis. Une occasion rêvée pour Drake et Nicki Minaj de faire leur promotion tout en préparant leurs albums respectifs, Thank Me Later et Pink Friday, sortis en 2010, qui finiront premier du Billboard 200 en première semaine. A partir de ce moment, il sera impossible de passer à côté de l’écurie Young Money.

Tous les artistes ont un succès commercial affolant et montrent une alchimie au sein même du label. La machine Drake et Nicki Minaj est plus que jamais en marche, soutenue par un Lil Wayne à son prime. Jusqu’aujourd’hui les 2 rappeurs seront extrêmement reconnaissants de la force qu’a pu leur donner Lil Wayne au point de le qualifier de Boss lors de leurs retrouvailles au Young Money Reunion :

Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj à nouveau réunis lors du Young Money Reunion

Passés au rang de stars à superstars, le trio n’a pas manqué de marquer le coup en proposant un show de folie. Un véritable festival de hits et d’émotions qui n’est pas sans rappeler les belles années du label Young Money :

Pour clôturer ce moment, le patron de YMCMB a annoncé la sortie imminente de Tha Carter VI, saga d’albums désormais devenue un classique.