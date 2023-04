L'équipe de la ZZCCMXTP a relevé un défi un peu... spécial sur Mouv'

Lundi 3 avril, le collectif ZiziCacaMixtape (ou zzccmxtp) était l'invité de Muxxa et Olivia dans Bang Bang. Pendant l'émission, Muxxa a présenté à ses invités le top horaire (jingle qui a pour utilité d'annoncer l'heure et le nom de la radio). Celui-ci qui date de plusieurs années est plus vraiment au gout de tout le monde à la radio...

"100 x fois mieux que ça"

Pandrezz après l'avoir entendu a immédiatement juré que son équipe et lui même pourraient faire mieux. Pari lancé : Muxxa et Olivia leur ont immédiatement donné le défi de revenir le lendemain pour refaire toute l'identité sonore de la radio.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

C'est donc le lendemain, que Kronomusik, Ronare, Pandrezz et P.Prod sont revenus à la radio avec leur matériel et prêt à en découdre pour relever le défi. Ils ont donc lancé leur live Twitch depuis nos studios, et nous ont présenté leur top horaire qui leur ont pris une nuit de travail

Ayant rapidement terminé, les 4 producteurs ont demandé aux auditeurs de Mouv' de proposer des idées pour remixer leur nouveau bijou. Ils ont doucement démarré avec un remix avec une rythmique "Jersey drill"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Puis le style a changé avec un remix hard rock et guitare électrique à l'ancienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pousser le délire jusqu'au bout

L'émission suivait son cours quand soudain intervint Valentin, un auditeur, qui suggéra de remixer une dernière fois ce nouveau top horaire à la manière d'une chanson paillarde. Il n'en fallait pas plus pour les quatre producteurs qui se sont mis à la tache avec une hargne et une bonne humeur stupéfiante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise