L'histoire de la couronne de Kendrick Lamar à 8000 diamants

C'est la couronne dont tout le monde parle. La semaine dernière, Kendrick Lamar s'est illustré lors du festival Glastonbury avec le visage ensanglanté, et une couronne sur la tête. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a fait une puissante déclaration sur les droits des femmes , en répétant : "Godspeed for women's rights, they judge you, they judge Christ" (bon vent au droits des femmes, ils vous jugent, ils jugent le Christ).

Une couronne estimée à 1,5 millions de dollars

Cette couronne a été fait main par 4 artisans de chez Tiffany & Co. Celle-ci est composé de 8 000 diamants et 137 carats. Dans un post Instagram, la marque Tiffany & Co est revenue sur sa conception qui a suscité 1300 heures de travail, réparties sur 10 mois.

Si le prix exact de la couronne n'a pas été révélé, Diamond Price Index , a tenté d'estimer la valeur du bijou qui pourrait avoisiner les 1,5 millions de dollars. Rien que ça...