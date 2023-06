L'histoire de la TN, la paire la plus française des Air Max

Depuis ses débuts, la TN a fait parler d'elle pour sa forme particulière et son esprit agressif. Si à l'origine, la paire a été conçue comme chaussure de course, son destin sera bien différent.

Novatrice à tous les niveaux

En 1997, le designer Sean McDowell, ancien employé de chez New Balance, est sollicité par Nike pour travailler sur leur nouveau modèle de chaussure de course. À l'époque, Nike travaille sur le projet "Sky Air" avec le magasin Footlocker. Le but était d'utiliser la technologie Tuned Air, un système d'amorti d'air qui vise à améliorer la

performance sportive. C'est juste après son arrivée que McDowell est mis à contribution sur le projet et en attendant le nom "Sky Air", une idée qu'il avait depuis une dizaine d'années lui est venue. Le designer a retrouvé des croquis qu'il avait dessiné en regardant un coucher de soleil en Floride.

Publicité

Il est alors inspiré et dessine la chaussure, en prenant pour référence l'ombre des palmiers pour le revêtement de la chaussure et la queue des baleines pour réaliser l'arrière. Pour la couleur, il l'a pense en trois coloris, chacun représentant l'une des phases du coucher de soleil.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La TN naît, et la paire ne ressemble en rien aux autres présentes sur le marché des chaussures de course. En 1998, Nike et Footlocker décide d'exposer pour la première fois la paire dans l'un des magasins, à la sortie des écoles. Il l'expose sans prix, et en quelques secondes, les jeunes se ruent vers le magasin pour observer cette mystérieuse paire.

La vaque "Requin" en France

À sa sortie, la Air Max Plus surnommée TN en abréviation à Tuned Air, est un véritable succès. Il ne faudra pas longtemps avec celle-ci devienne LA paire à avoir aux pieds.

Ce qui la rend particulièrement attirante, c'est que la TN ne coûte pas le même prix que les baskets de l'époque. En effet, avec des prix oscillants entre 800 et 1000 francs (125€), la TN n'est pas très accessible, ce qui ne diminue pas son succès auprès de la nouvelle génération. Si certain arrive à s'offrir la paire, d'autres privilégie la contre-façon et résultat : la TN est partout et surtout en France.

Son impact sur la mode

Considérée comme une paire des "quartiers populaires", elle est vite une icône mode chez les rappeurs, qui depuis le début des années 2000, l'arborent fièrement dans leurs clips. Avec son style agressif et sa couleur bleu océan, on lui donne rapidement le surnom de "requin". En France, elle connaît le même succès que dans les banlieues australiennes et italiennes. Portée par les rappeurs et les jeunes des quartiers, elle devient vite étiquettée comme une paire de “racaille” et se fait associer aux marques Lacoste et Sergio Tacchini.

En 2018, la paire fait son grand retour après quelques années où la hype était redescendue. Remises en avant par les rappeurs et des Youtubeurs comme Inox Tag, les TN vont même jusqu’à intégrer le milieu de la mode et deviennent une paire “stylée” dans tous les milieux. Le feat entre Rim'K et Ninho "Air Max" sorti en 2018, lui rend hommage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Elle va également connaître un grand succès grâce à ses nombreuses collaborations. Avec Supreme, Comme des Garçons, atmos ou encore le Paris Saint-Germain, les modèles de TN se déclinent en une multitude de coloris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Longtemps considérée comme une paire des “quartiers populaires”, la TN a fait du chemin depuis. Aujourd'hui, on peut la voir aux pieds de Drake ou de Kendall Jenner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si elle plaît autant aux célébrités américaines, c'est parce qu'elle est devenue l'une des paires les plus incontournables de Nike.