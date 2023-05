L'histoire derrière "Air", le film sur le deal entre Nike et Michael Jordan

En 1984, la vie de Michael Jordan a changé. Il choisissait à l'époque la marque de chaussures qu'il allait représenter, et dont il porterait les paires sur chacun de ses matchs. Derrière cette décision, un contrat à plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs décisionnaires particulièrement enthousiastes, mais surtout l'espoir qu'il serait un jour le joueur qui changerait le monde du basket.

Success Story à l'américaine

Aujourd'hui, les paires de Jordan sont des chaussures portées par tout le monde, que l'on soit particulièrement modeux, sportif, ou même aucun des deux. Mais derrière cette simple paire se cache une véritable histoire de hasard, entre une marque qui est aujourd'hui l'un des leaders de son secteur, et un joueur qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur de tous les temps. Dans "Air" réalisé par Ben Affleck, on découvre le personnage de Sonny Vaccaro interprété par Matt Damon et son pouvoir de persévérance.

À l'époque, Vaccaro est embauché chez Nike par le créateur de la marque, Phil Knight, afin de servir d'expert basket pour sélectionner les prochains talents universitaires avec qui signer des partenariats. Pour la saison 1984, la marque possède un budget de 250 000 dollars qu'elle prévoit de dispatcher sur 5 joueurs prometteurs différents. Pour Sonny Vaccaro, difficile de choisir parmi les nouveaux talents en ignorant le nom de Jordan, qui à l'époque, est trop cher pour Nike.

Avec les membres de l'équipe Nike : Rob Strasser (Jason Bateman) et Howard White Chris Tucker), Sonny Vaccaro va tenter de convaincre Phil Knight de signer Michael Jordan, qui du haut de ses 21 ans, ne faisait pas encore parti de la NBA. Si le pari était particulièrement risqué, c'est avec beaucoup d'espoir que le réalisateur de "Air" a décidé de portrayer l'engouement de Vaccaro pour le joueur.

La mode et le basket

En 1984, Michael Jordan sort d'une carrière universitaire, est en tête de classement pour la draft qui allait décider des prochains joueurs de la NBA, et est pressenti pour jouer chez les Chicago Bulls. Il a donc 2 possibilités majeures pour décider avec quelle marque il souhaite poursuivre pour ses débuts de carrière en NBA, il s'agit de Converse et d'Adidas. À l'époque, il s'agit des deux marques majeures qui agissent en tant qu'équipementiers pour des joueurs de basket. Adidas avait déjà commençait à chaussé des joueurs depuis 1971 et son premier contrat avec Kareem Abdul Jabbar, et Converse s'était déjà imposé sur le marché depuis 1949 avec George Mikan. Si les deux marques étaient alors à la recherche de leur prochaine star, Nike, de son côté, était à la recherche de son tout premier ambassadeur. Car depuis sa création en 1968, Nike était spécialisé en chaussures de courses et d'athlétisme, et était à la limite d'être considéré comme une marque ringarde par les basketteurs.

Au début des années 80, les basketteurs commençaient à imposer leurs styles et la présence des marques de sport dans la culture populaire se faisait de plus en plus grande. C'est pourquoi afin de conclure le deal avec Michael Jordan, Nike a dû faire preuve d'ingéniosité pour réaliser la paire qui aller chausser le joueur, pour qu'elle contienne toutes les caractéristiques nécessaires à un bon match sur le terrain, mais également des critères esthétiques qui la différencierait à tout jamais du reste du marché. Derrière le légendaire modèle se cache le designer Peter Moore, directeur artistique de Nike entre les années 70 et les années 90. En imaginant la paire, il créer un modèle design, capable de plaire au grand public, mais aussi absolument disruptif pour l'époque.

Et pour cause, le modèle doit arborer les couleurs de l'équipe avec laquelle Jordan allait commencer son début de carrière en NBA, soit le noir et le rouge des Chicago Bulls. Seulement à l'époque, les règles de la NBA sont strictes et la paire ne peut contenir qu'une certaine quantité de rouge, sous peine de recevoir des pénalités à chaques matchs pratiqué par le joueur. Pour Nike, il s'agit d'une carte de plus à jouer. En proposant une paire qui ne correspond pas aux critères de la NBA, elle s'engage à financer chacune des amendes du joueur. Derrière ce choix créatif, la marque veut d'abord personnifier l'originalité et la différence du joueur mais également lui montrer le soutien sans faille qu'elle lui porte.

Les vrais acteurs du partenariat

Si le film dépeint un portrait presque héroïque de Sonny Vaccaro, celui-ci a toujours voulu s'attirer un certain mérite concernant la signature du contrat. En réalité, il est loin d'être le seul à avoir eu un impact sur la décision de Jordan et, selon le joueur, un autre homme aurait réussi à le convaincre. Il s'agit de George Raveling (interprété dans le film par Marlon Wayans ) qui le droit à ses quelques minutes de crédits dans le film. Dans une interview avec le magazine USA Today, Michael Jordan était revenu sur la place qu'à eu cet ancien coach de l'équipe olympique de basket dans son choix : "Sonny (Vaccaro) aime s'attribuer les mérites. Mais ce n'est pas vraiment Sonny, c'est en fait George Raveling. George Raveling était avec moi dans l'équipe olympique de 1984 (en tant qu'entraîneur adjoint de Bob Knight). Il essayait toujours de me dire : 'Tu dois aller à Nike, tu dois aller à Nike. Tu dois essayer."

Ce qui est distinctement présenté dans le film, c'est qu'à l'époque, les parents de Michael Jordan et notamment sa mère, Deloris Jordan, étaient les premiers interlocuteurs entre les marques et le joueur. Dans le film, Deloris est interprété par Viola Davis, et son mari par Julius Tennon (le mari de Viola Davis ). Ce casting était une demande particulière du joueur qui souhaitait voir ces deux acteurs interpréter ses parents. Dans le film, Deloris Jordan est celle qui convainc le joueur de se rendre au QG de Nike afin d'entendre la proposition de l'équipe Nike. Elle fait également partie de sa décision de signer avec la marque, mais surtout, d'exiger un pourcentage reversé à Michael sur chacune des paires qui seraient vendues en son nom. Dans le basket, jamais un tel deal n'avait été accordé, et dans l'histoire de Nike, c'était également une première.

Autre grand regret du film, le peu de temps accordé à Peter Moore, le designer derrière la paire. Dans "Air", le propos est porté sur l'aspect stratégique de la négociation et peu sur la paire en elle-même. En plus d'avoir créé une paire d'anthologie, il est également l'investigateur du logo Jordan, souhaitant remplacé le logo Nike sur la chaussure. Il s'est alors inspiré de l'une des photos du joueur qui marque un panier, car il souhaitait illustré le fait que lorsque celui-ci marquait des paniers, c'est comme s'il sautait dans les airs. C'est de cette façon que le designer est arrivé à imager parfaitement le nom de la paire, les Air Jordan.