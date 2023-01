L'histoire folle du rappeur Max B, qui pourrait sortir de prison malgré sa peine de 75 ans

La nouvelle provient du compte Twitter de French Montana et a déclenché un mini-séisme chez les diggers et autres amoureux de classiques hip-hop américain. Max B, le rappeur ultra-respecté outre-Atlantique et condamné à 75 années de prison en 2009, pourrait finalement être libéré d'ici le mois d'avril.

La vidéo liée au tweet de French Montana ne laisse aucun mystère quant à la joie contagieuse qu'éprouve l'artiste, qui croupit derrière les barreaux depuis près de quatorze années. "C’est Max Biggavel. French, comment ça va mon n**** ? J’arrive, bébé. Je suis sur leurs côtes. Mec, ça se présente bien, je bosse […] préparez-vous", lance-t-il à la caméra, et à toute la planète hip-hop par la même occasion.

Si cette libération anticipée est saluée par les acteurs du rap US et par les fins connaisseurs hexagonaux, c'est en partie parce que l'histoire de Max B est digne des plus grands films dramatiques américains.

Des débuts tumultueux mais un potentiel de futur star

Le New-Yorkais et fier représentant de Harlem, un quartier du nord de Manhattan, commence la musique en 2005 après avoir purgé une première peine de prison de sept ans, pour vol. Il se rapproche de son ami d'enfance Cam'ron, membre fondateur des Dipset, et signe ses premières prestations sur les morceaux du collectif. En parallèle, il écrit aussi des textes pour le groupe.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Max B a la tête de l'emploi. Coiffé d'une casquette au logo NY, en T-Shirt blanc et blue jeans large, le jeune rappeur développe son style qu'il nomme "Biggavelli" : "Big" pour Biggie, "Jigga" pour Jay-Z et "Makavelli" pour Tupac. Ce mélange de flows lui permet de se distinguer, d'autant plus qu'il chante dans ses morceaux, ce qui est assez rare dans le rap new-yorkais de l'époque pour le souligner. Sa voix planante et ses lyrics très crues lui permettent de séduire ses premiers auditeurs. Bref, Max B est promis à un bel avenir.

Seulement voilà, son amitié avec Jim Jones (un autre membre des Dipset) commence à battre de l'aile car il s'estime lésé d'un point de vue pécunier. Un différend financier éclate entre les deux artistes et Max B décide alors de s'éloigner de la musique et d'aller faire son argent ailleurs. Quelques mauvaises décisions et fréquentations douteuses plus tard, le drame survient : il est condamné pour meurtre.

Une condamnation qui sonne comme une fin de carrière

Une nuit de septembre 2006, il envoie son demi-frère et sa copine de l'époque dépouiller deux golden-boys pleins aux as. Hélas, les victimes ne se laissent pas faire et tentent de résister. Un coup de feu est tiré et l'un des deux hommes s'effondre, décédé sur le coup. La petite amie de Max B et son avocat réussissent à mettre l'entière responsabilité du drame sur le dos du rappeur. Celui-ci n'avait pas prémédité l'homicide et n'était même pas présent au moment des faits mais, défendu par un avocat à la petite semaine, écope d'une peine de 75 ans pour vol à main armé et homicide involontaire. Il commence à la purger à partir de 2009, et on lui annonce qu'il aura la possibilité de demander sa libération d'ici 2042, à l'âge de 64 ans. La fin du game semble actée pour Max B.

Au final, le rappeur prodige n'aura eu que quatre petites années de carrière pour sortir de la musique. Pourtant, une vingtaine de mixtapes (dont la qualité audio laisse à désirer, faute de véritable mix), un album long-format et quelques collaborations avec les Dipset, auront suffi à bâtir sa légende.

"Free Max B !"

Les fans de rap américain ont forcément, au détour d'un couplet, eu vent de son nom. Drake, Curren$y ou encore Jay-Z ont déjà tous placé un "Free Max B" dans l'un de leurs 16 mesures. French Montana, qui a d'ailleurs été mis en lumière par le rappeur à ses débuts, n'hésite pas non plus à ponctuer ses titres d'une mention de son nom et de souhaiter sa libération.

En France, Ateyaba (anciennement Joke) l'a aussi dédicacé à de nombreuses reprises et a repris le terme "wavy", rendu populaire par Max B. Le Montpelliérain lui a même dédié un morceau en 2013, dans son album Tokyo. "La vie c'est court, j'dédie ce refrain à Max B, Max B, Max B" ou encore "Chaque n*gro d'vrait écrire à Max (Biggavelli‎)", sont les phases que l'on retrouve notamment sur le titre qui porte le nom du New-Yorkais.

Max B a 44 ans aujourd'hui et dire que sa vie est mal partie est plus qu'un euphémisme. Pourtant, alors qu'il a passé près de la moitié de sa vie en prison, qu'il a perdu certains revenus issus de l'exploitation de sa musique après les avoir vendus pour payer ses cautions et surtout qu'il a, peut-être, été accusé à tort pour un crime qu'il n'a pas commis, il garde la pêche et continue de sortir de la musique. En 2016, après avoir sorti plusieurs morceaux en enregistrant ses couplets via un téléphone, Max B a été transféré dans une prison dotée d'un studio d'enregistrement. Depuis, il sort régulièrement des projets sur sa chaîne YouTube . Le dernier en date, l'album N*gro Spirituals, date d'il y a un an. La définition du "Quand on veut, on peut".

La raison de la remise en liberté de Max B n'est pas connue mais de nombreux observateurs du milieu rap US l'attendent déjà de pied ferme. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, elle a déjà été annoncée à plusieurs reprises et il est pourtant toujours derrière les barreaux...