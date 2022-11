L'incroyable viralité TikTok de "Paro" de Nej'

Ce vendredi 25 novembre, Nej' a fait son retour avec SOS ( Chapitre 3 ), le troisième de sa série. Dans le game depuis déjà une dizaine d'année, on l'entendait pour la première fois sur le titre "Emmène-moi" de Mister You.

Originaire de Toulouse, Nej' est une artiste à la voix douce qui mixe entre chansons sentimentales et morceaux entrainants.

Aujourd'hui, Nej' a largement fait ses armes et compte plusieurs millions d'écoutes sur ses morceaux. Parmi les différents tubes de la chanteuse : "Paro", qui, pourtant sorti en 2021, a connu un immense succès sur TikTok cette année.

Un hit à 100 000 000 de streams

Sur ce titre, la chanteuse compte aujourd'hui plus de 100 000 000 d'écoutes. Un record pour elle qui est arrivé sur Tiktok tout juste lorsqu'elle a décidé de s'y inscrire pour partager sa musique et sa vie avec plus de légèreté que sur les autres réseaux sociaux.

Sur TikTok, le morceau Paro a été utilisé sur plus de 3.9 millions de vidéos par des utilisateurs du monde entier. Des chorégraphies, scènes et montages ont été créé avec la musique, notamment avec sa version "speed up", sortie également sur les plateformes de streaming par la chanteuse.

Pour Nej', c'est aussi un moyen de se créer une véritable communauté avec laquelle elle n'hésite pas à interagir autour de ses morceaux.

Un succès qui propulsera certainement la sortie de son album "SOS ( Chapitre 3 ).