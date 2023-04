L'industrie musicale prépare sa riposte contre les "faux-morceaux" d'artistes générés par l'IA

C'est désormais une habitude : il ne se passe plus une semaine sans qu' un DJ utilise l'Intelligence Artificielle (IA) pour copier la voix d'Eminem, qu'un producteur crée de toutes pièces un couplet de Kendrick Lamar ou qu'un groupe sorte un morceau de Jay-Z... sans Jay-Z .

L'IA s'immisce chaque jour un peu plus dans le monde de la musique et il devient de plus en plus difficile de distinguer les "faux morceaux" générés à l'aide de cette technologie de ceux qui ont véritablement été écrits, interprétés et produits par les artistes eux-mêmes.

L'industrie musicale grince des dents

Le succès de certains de ces titres a même fait naître un nouveau débat sur les réseaux sociaux : après tout, pourquoi ne pourrait-on pas apprécier la musique générée par l'IA, au même titre que les morceaux créés par nos artistes préférés ?

La question peut prêter à discussion du côté des auditeurs et auditrices mais elle a évidemment plutôt tendance à faire paniquer l'industrie musicale. Dans un monde où quelques "prompts" bien choisis suffisent à générer le morceau de nos rêves, quelle peut bien être la raison d'être des labels et des maisons de disques ?

Drake lui-même monte au créneau

Heart On My Sleeve, une "collaboration" troublante de réalisme entre Drake et The Weeknd, est la dernière création informatique majeure à avoir fait tressauter l'industrie. Ce morceau, devenu viral sur TikTok, est l'œuvre d'un internaute nommé @ghostwriter. Celui-ci est allé jusqu'à diffuser sa création sur les plateformes de streaming, et a engrangé des millions d'écoutes.

Drake lui-même est monté au créneau avec un message publié dans sa story Instagram : "C'est la goutte de trop". Depuis, et à la demande d'Universal - la maison de disques de Drake et de The Weeknd -, les principales plateformes de streaming l'ont fait retirer de leur catalogue.

Les plateformes passent à l'action

Le développement exponentiel de l'IA est aujourd'hui pris au sérieux par l'ensemble des acteurs de l'industrie, à commencer par les plateformes de streaming. Comme le relate le site spécialisé Music Business , le grand patron de Spotify Daniel Ek en a fait l'un des sujets abordés lors de la présentation des résultats du premier trimestre de l'entreprise.

L'entrepreneur suédois a tout d'abord tenu à distinguer les différents usages de l'IA, en défendant le récent lancement de la nouvelle fonctionnalité Spotify "AI DJ". Cet outil permet de créer des playlists personnalisées et entrecoupées de commentaires, comme le ferait un vrai DJ, via l'application de la plateforme. "Je n'ai rien d'autre que des réactions positives de la part de l'industrie musicale à ce sujet", a déclaré Ek, avant d'aborder LE véritable sujet brûlant : la multiplication de morceaux entièrement générés par l'IA et copiant de véritables artistes.

"Ce n'est pas possible de prétendre que c'est Drake alors que ça ne l'est pas", a-t-il d'abord affirmé. Il a aussi annoncé que Spotify travaillait avec les maisons de disques afin "d'établir une position permettant l'innovation, tout en protégeant les créateurs**"**.

Le casse-tête est aujourd'hui d'ordre juridique : les droits d'auteurs peuvent couvrir une idée, une mélodie ou des paroles par exemple, mais il est plus difficile de protéger un timbre de voix.

Universal pourrait bien avoir trouvé la parade. Dans un mail envoyé aux plateformes de streaming et révélé par le Financial Times , la maison de disques a pointé du doigt le fait que les IA sont "entraînées" avec de la musique protégée par les droits d'auteur, sans que usage soit négocié ou qu'une compensation soit versée.

Une problématique à se saisir d'urgence

Les morceaux "crédibles" générés par l'IA ne sortent pour l'instant qu'au compte-gouttes mais la technologie se développe à une vitesse ahurissante. Si elle devient encore plus accessible au grand public, ces "faux" morceaux d'artistes à l'image de Heart On My Sleeve pourraient proliférer sur les plateformes.

Lors de la présentation des résultats pour l'année 2022, le PDG de Deezer Jeronimo Folgueira s'y est opposé : "Je suis favorable à ce qu'on soit plus stricts par rapport à ce qu'on autorise à figurer au catalogue, et à sa qualité. [...] D'autant plus dans un contexte où la musique générée par ordinateur décolle. Je pense que c'est quelque chose dont on doit se saisir, et c'est déjà ce que l'on fait avec les labels."

Historiquement, la technologie a toujours forcé l'industrie musicale à s'adapter : l'explosion du téléchargement illégal puis le développement du streaming le prouvent. Cette dernière n'a aucune raison de tenter de s'y opposer aveuglément, même s'il semble urgent de régler cette question de droits d'auteur. Autrement, l'IA risquerait d'entraver sérieusement le développement de cette industrie en pleine réinvention.

