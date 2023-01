L'International Lille Tattoo Convention : de retour pour une 8ème édition !

Du 3 au 5 février 2023, l’International Lille Tattoo Convention est de retour à Lille Grand Palais pour vous faire découvrir l’art du tatouage sous toutes ses formes. Cette nouvelle édition accueillera près de 400 artistes tatoueurs nationaux et internationaux.

Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention est aujourd’hui l’une des premières conventions françaises de la discipline. Notre passion et notre envie de vous faire découvrir toute la diversité de la culture Tattoo, c’est ce qui motive l’équipe organisatrice à vous proposer une expérience unique et améliorée chaque année.

Publicité

Placée sous le thème du mysticisme et de la magie blanche, cette 8ème édition met à l’honneur rituels ancestraux et vertus magiques à travers une diversité de styles de tatouage, allant du traditionnel aux styles avant-gardistes. L’occasion de laisser les plus grands spécialistes du tatouage sublimer votre peau.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Comme chaque année, la convention pimente sa programmation avec des représentations de magie, de danse, des expositions sur l’univers du tatouage et du graff, sans oublier les très attendus concours de tatouage. À leurs côtés, retrouvez le showcase du rappeur Seth Gueko, le vendredi 3 février à 20h, et le DJ Set de DJ First Mike, le samedi 4 février à 17h.

Horaires

Vendredi 3 février – de 14h à 23h

Samedi 4 février – de 11h à 23h

Dimanche 5 février – de 11h à 20h

Lieu

Lille Grand Palais

1 Boulevard des Cites-Unies

59777 EURALILLE

Tarifs

Pass journée : 16€

Pass journée étudiant, -18 ans, PMR : 11€

Pass 3 jours : 36€

Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés

Pour en savoir plus : https://lille-tattoo-convention.com/