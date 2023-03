La cartoonification de la mode, qu'est-ce que c'est ?

Comment Minecraft et Minnie House sont-ils devenus les nouvelles obsessions mode ? Déjà fin 2022, les énormes boots rouge de MSCHF avaient créé l'incompréhension générale. Les intelligences artificielles, metaverse et autres innovations tech ont poussé la mode dans ses derniers retranchements, et si c'était la fin ?

Le Cartoon-core

Difficile de suivre les dernières tendances, en une année, on saute d'une "aesthetic" à une autre et les maisons de luxe font la course. La "cartoonification", ou bien "cartoon-core", revient alors à créer des pièces dignes d'apparaître dans les jeux vidéos de notre enfance. Tout en régression, les marques adoptes le style en transformant un hoodie basique en assemblage de pixel inspiré par Minecraft. Pareil pour MSCHF et le scandale des boots rouges, impossible d'être passé à côté de ces bottes XXL, semblant importables dans la vraie vie, mais qui seraient tout aussi bien sur un avatar de jeu vidéo.

D'où sort la trend ?

Impulsée par l'univers de "l'hyper-réalité", ces pièces maximalistes et excentriques font tiquer les fashions puristes, qui y voit par là une menace à la "beauté" des collections. Ces pièces font en réalité directement référence à l'univers du cartoon, et même du manga pour certaines. Terminé les t-shirts imprimés, on injecte directement l'univers fictif à même les vêtements et porter des escarpins à plateformes ultra épaisses ne fait plus peur à personne. Au nom de la mode, ces "exagérations" prennent vie.

Si ce phénomène a été premièrement aperçu sur les podiums des défilés Haute Couture, il s'est étendu jusqu'au celebrity game avec un Harry Styles en salopette scintillante à carreau aux Grammy Awards 2023 ou encore Kanye West et son amour pour ses énormes bottes.

Simple tendance ou insight sur le futur ? Maintenant que la frontière entre le monde "réel" et le métaverse commence à s'amincir, il n'est pas étonnant de voir que la mode s'inspire de plus en plus du digital. Avec le web.3, on peut habiller nos avatars avec le même dressing que l'on possède en réalité. Avec cette trend, c'est une façon de fonctionner à l'inverse, en déplaçant des pièces du monde numérique jusqu'au monde réel.

En 2022, les aesthetics "weird girl" et "kidcore" donnaient déjà le ton à la cartoonification, portés par des figures influentes du milieu comme la mannequin Bella Hadid.

Satire sur l'industrie, mouvement de rébellion ou simple tendance mode, la cartoonification de la mode n'a pas fini de faire son coup d'état.