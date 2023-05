La dernière cover de Jul réalisée par une IA

Pour la sortie de son nouvel album "C'est quand qu'il s'éteint", Jul a une fois de plus fait appel à sa communauté pour réaliser la cover de celui-ci. Contre toute attente, celle qui a était choisi ne serait pas l'oeuvre de l'un de ses fans.

La cover créée par Midjourney ?

Selon les fans du J, cela ne fait aucun doute, la cover présente les caractéristiques exactes d'une création via l'intelligence artificielle Midjourney. Cette intelligence artificielle accessible à tous permet de réaliser des images plus vraies que natures, à quelques petits détails près. En effet, lorsque l'on regarde attentivement la pochette, les lignes, les détails, et le fait que le rappeur porte deux capuches laissent grandement à penser qu'il s'agit d'une intelligence artificielle.

La déception pour la fan de l'artistique, qui n'a visiblement pas choisi l'une des créations de ses fans pour illustrer son album. Pas de panique pour les fans de l'artiste, il y aura certainement encore de nombreux albums à illustrer.