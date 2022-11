La discographie de PNL : un sans-faute ?

PNL a une discographie parfaite. Et seuls quelques irréductibles auditeurs, animés par un possible esprit de contradiction, pourront prétendre le contraire. Ademo et N.O.S sont devenus, en une poignée de projets seulement, des incarnations du rap français connues du grand public. Pourtant leurs morceaux sont loin d'être accessible au premier abord. Mais l'univers déployé par les deux frères ainsi que l'image créée autour de leur musique et de leurs personnages les ont propulsé au rang d'icônes de cette dernière décennie.

En 2015, ils sortent leur premier EP : Que La Famille. Malgré une confidentialité gardée, la projet est très bien accueilli par la presse spécialisée. À l'âge d'or de la Trap, Tarik et Nabil offrent une proposition diamétralement opposée à ce qui fonctionne en radio et dans les chiffres. Dans la musique autant que dans la manière dont les thèmes sont abordés, ils sont différents, spéciaux. L'aspect mystique entretenu autour de leur univers renforce également l'intérêt qu'ils suscitent, alors qu'ils s'apprêtent à sortir leur premier vrai album studio.

Conquérir "Le Monde Chico"

À l'été 2015, alors que Booba, Kaaris et Gradur sont en Top ventes du rap français, le duo des Tarterêts va tout chambouler. Dans leur monde à eux : pas de trap "bête et méchante", pas d'égo-trip facile et beaucoup plus de sensibilité. Le 12 juin, sort "Le monde ou rien", leur premier morceau qui deviendra viral. Dans le clip tourné au quartier napolitain de La Scampia, les deux frères s'affichent, pectoraux et trapèzes saillants, toujours un joint dans la main, comme des personnages torturés par une existence rythmée de haine et de peine. Le son touche rapidement un public plus large qui découvre avec excitation des artistes aussi mystérieux qu'attachants. Plus appliqués à témoigner de la mélancolie qui les touche, plutôt que de glorifier la misère qu'ils connaissent, PNL séduit beaucoup d'auditeurs. Surpris, les fans de rap sont déjà conquis...

Le même été, ils dévoilent deux autres singles avec "Dans ta rue" mais surtout "J'Suis PNL" qui deviendra l'un de leurs nombreux classiques. Le Monde Chico paraît à l'automne suivant. Il met la lumière sur une identité unique qui regroupe une esthétique, un rythme et un son jamais vus auparavant. Leur textes sont simplifiés, ils enchaînent des répétitions de mots ou d'onomatopées ("ounga, ounga, ounga", "khey, khey, khey") qui forment un nouveau genre de gimmick : "J'sors des mots de merde et tu m'payes payes payes payes payes". Laissées en flottement sur des productions lentes et aériennes, elles restent en tête du public qui les répète à tue-tête, de manière quasi hypnotique. Le cloud rap de PNL est né.

Rentrer "Dans la légende"

En 2016, un peu moins d'un an après la sortie de leur premier album, PNL rempile avec un deuxième projet, attendu de toute la scène rap. Dans la Légende témoigne d'entrée de jeu de l'idée et de l'ambition affichée par les frères Andrieu. Si cet opus n'est pas aussi bien reçu par la critique que son petit frère, sa valeur ne cessera d'augmenter au fil du temps. En première semaine, il atteint quand même plus de 78 000 ventes et devient n°1 des meilleurs démarrages de 2016. "DA", "Naha", "Onizuka" et "J'suis QLF" deviennent immédiatement des morceaux écoutés dans toute la France et à l'étranger. Alors qu'ils étaient encore méconnus du public deux ans auparavant, Ademo et N.O.S sont propulsés au rang de star, malgré l'absence (presque) totale de promotion et d'apparitions dans les médias.

Depuis leur cité de Corbeille-Essonnes, ils se sont réappropriés les codes du rap en l'emmenant sur des terrains qui lui étaient encore inconnus, notamment grâce à leur utilisation personnelle de l'autotune comme un instrument à part entière et non plus comme un simple outil de déformation vocale. Leur popularité n'a alors jamais été aussi grande, ils poseront en Une du magazine américain The Fader, sans même participer à une interview. Parce que c'est ça PNL.

Avec les années et grâce aux différents clips - voire courts-métrages - postés par la suite, l'album continue d'exister. D'autres morceaux prennent de l'ampleur, afin de former une tracklist où il est difficile de passer des sons sans les écouter. Un accomplissement remarquable au regard de la durée de vie de plus en plus chronophage de la musique. Il est aujourd'hui certifié double disque de platine avec plus d'un million de ventes... rien d'autre que le seul de toute l'histoire du rap français a obtenir une telle distinction. Avec leur deuxième album, PNL rentre indéniablement "Dans la Légende".

Retenir les "Deux Frères"

Comme à leur habitude, les deux frères disparaissent à nouveau, laissant au public, leur musique pour seule trace. Après deux longues années d'attente, ils lancent le teasing de leur prochain album avec le morceau "À l'ammoniaque". Le retour de PNL est annoncé. Juste avant la sortie du projet, le 22 mars 2019, ils dévoilent "Au DD" . Le clip tourné au sommet de la Tour Eiffel fait l'effet d'une bombe dans le rap français. Jamais des rappeurs n'avaient engagé autant de moyens dans la réalisation d'un clip aussi mémorable (qui aura coûté plus de 400 000€.) L'album s'écoule à plus de 113 000 ventes en une seule semaine, ce qui sera (encore une fois) le meilleur démarrage de l'année. Une chose est sûre, il n'y a que PNL pour faire ça.

Jusqu'ici, ils partageaient à leur fans, leur faim de succès et de réussite pour connaître une vie plus paisible. Mais Deux Frères témoigne du changement de direction du duo qui souhaite rentrer à la maison, "maintenant qu'on a le monde". L'album se referme donc sur les thèmes qui leur sont, en réalité, les plus chers. La fraternité de Tarik et Nabil n'a jamais semblé aussi importante que dans cet album. Et elle touche le public qui continue de s'identifier au groupe dont l'identité est restée inchangée. Ce dernier album est une énième preuve qu'avec PNL, ils auront réussi à dicter leurs choix et à rester indépendants, afin qu'il devienne le groupe mythique qu'il est aujourd'hui.

Pendant les trois ans qui ont suivi Deux Frères, ils n'ont presque laissé aucune nouvelle (mis à part une tournée). Leur communauté, probablement la plus engagée, ne manque pourtant pas d'idées et de théories sur un possible retour de leurs idoles. Les deux légendes du rap français cultivent le mystère et personne ne sait réellement à quoi s'attendre. Ici, on espère quand même un ultime projet pour terminer en beauté cette discographie incroyable, juste pour prouver une dernière fois qu'ils sont vraiment devenus : le plus grand groupe de l'histoire du rap français de sa génération... ou même de l'histoire ?