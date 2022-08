La drill bientôt interdite au Royaume-Uni ?

La drill est-elle en voie de disparaître ? En tout cas, le style n'a pas fini de faire débat. À Londres, la police a même décidé de partir en croisade contre les drilleurs.

C'est un des mouvements qui a marqué le rap ces dernières années : la drill, issue de Chicago, a très vite conquis le monde, jusqu'à arriver en France (avec pour principal ambassadeur Gazo , dont l'ascension fut extraordinaire depuis 2020) mais aussi, sans surprise (et bien avant), au Royaume-Uni. Une nouvelle "mode" musicale qui n'est pas du goût de tout le monde : la drill, qui se revendique comme l'enfant violent du rap, inquiète les forces de police, à tel point que celles-ci mènent maintenant une guerre contre ce nouveau courant.

Croisade contre la violence, ou fin de la liberté d'expression ?

Si, pour les afficionados du genre, la drill est un mouvement artistique libérateur et plein de promesses, ce n'est pas le cas du point de vue de tout le monde. Et pour cause : en souhaitant raconter la réalité de la violence des quartiers pauvres dans leurs sons, les drilleurs sont à l'origine de titres où la violence paraît revendiquée, voire même valorisée. En tout cas, pour la police de Londres, le genre musical serait même à l'origine d'une marée d'achats de couteaux dans les rues de la capitale anglaise.

La Metropolitan Police de Londres, en partenariat avec Youtube qui travaille à leurs côtés depuis 2018, a donc décidé de lancer le projet "Alpha" pour supprimer certains titres d'internet. En 2021, selon Vice , 510 vidéos ont ainsi été signalées par les forces de l'ordre, et Youtube en a supprimé la quasi totalité. Un choix qui révolte certains activistes, comme l'association Electronic Frontier Foundation , regrettant une attaque à la liberté d'expression et un mépris envers ce qui reste un mouvement artistique, libérateur pour le public qui s'y reconnaît.

"Avec ce partenariat entre Youtube et la Police, le réseau a facilité un système de modération qui donne à la police de Londres une influence démesurée pour contrôler le dialogue public et censurer la musique drill" (Electronic Frontier Foundation)

Une affaire qui n'est pas sans rappeler la réaction de Eric Adams, maire de New York, qui s'était indigné devant la violence prôné par certains sons drills, et avait alros appelé à interdire certains clips du genre sur les médias sociaux. Les rappeurs Fivio Foreign, Maino, B-Lovee et l'avaient alors rencontré pour discuter, pour établir un échange entre deux parties qui avaient besoin de discuter et de prendre de la hauteur sur le point de vue de chacun.

Alors, doit-on s'attendre à une répression similaire en France ? Il semble que le sujet ne soit pas encore posé sur la table; l'hexagone ayant un grand attachement à la liberté d'expression, et la drill restant encore un mouvement relativement confidentiel. Affaire à suivre...