La fabuleuse renaissance de Moji x Sboy

Entre ballades sur des accords de guitare mielleuse, chansons d’amour aux airs de hit pop-rock des années 90 et performances rap aux placements millimétrés, il y a un peu plus de 4 ans. Depuis le début de sa carrière en 2019 jusqu’à la sortie de leur deuxième projet à la fin de ce printemps, le duo formé par Moji et Sboy aura fait évoluer sa musique dans une direction aussi surprenante que rafraîchissante, bien loin des sonorités qui ont forgé leurs débuts. Mais changer, c’est aussi prendre un gros risque : celui de perdre une communauté fidèle et soudée en plein dans un virage artistique audacieux. Focus sur un pari réussi et la fascinante renaissance du duo belge.

Guitare et millions

Dans le rap français, rares sont les artistes à avoir un début de carrière aussi impressionnant que celui de Moji & Sboy. Retour à la fin des années 2010. Avant d’être un groupe, Moji et Sboy formaient déjà un solide duo. Amis depuis la petite enfance, les deux liégeois ont grandi ensemble dans l’une des villes les plus importante de Belgique, entre soirées du samedi soir, classes de cours moroses et évidemment, histoires sentimentales intenses. Alors quand les deux compères voient leurs proches s’essayer à la musique, et plus particulièrement au rap, ils forment en 2019 le duo Moji & Sboy.

Comme pour conter les histoires relationnelles d’une jeunesse en pleine tourmente sentimentale, les deux artistes posent alors leurs voix sur des productions rythmées par une boucle de guitare mielleuse et des percussions aux influences lo-fi très appuyées. Le résultat ? Un morceau aux airs de bande-son de teen-movie, qui sera très vite relayé par un compte Instagram qui va changer leur vie.

Souvent critiqué pour ses propositions à la qualité discutable et ses buzz douteux, le compte instagram 1minute2rap cristallise à l’époque un véritable phénomène : celui des concours de rap filmés sur les réseaux sociaux. Alors qu’ils ne sont encore qu’au tout début de leur carrière, Moji et Sboy s’essayent à ce type de format, et font mouche : au premier freestyle publié, les statistiques s’affolent, et les dizaines de milliers d’abonnés du compte tombent sous le charme d’un morceau indéniablement efficace. Tout comme Joysad ou encore Tsew The Kid, le compte Instagram vient de lancer la carrière d’un duo prometteur. Alors quand ils sortent ce fameux morceau « Regarde-moi », les compteurs s’affolent : à sa sortie en mai 2019, les streams s’accumulent pour aujourd’hui culminer à plus de 19 millions d’écoutes Spotify, accompagnées de quelques 11 millions de vues sur YouTube. Dès les premiers pas dans leur parcours musical, le duo porte l’étoffe d’un phénomène. Et ce n’est que le début.

Bien conscients d’avoir fédéré un public solide autour d’une musique aussi douce que sentimentale, le duo continue sur cette même lancée, et continue de surfer sur l’émergence de la Lo-fi et son esthétique contemplative. Après plusieurs sorties, ils dévoilent à la fin de l’année 2019 un single fidèle à cette univers qui va marquer leur explosion : avec Ma Go, le 4ème morceau de leur carrière, l’heure est à la consécration. Cumulant aujourd’hui quelques 46 millions de streams spotify et 27 millions de vues YouTube (sans même de clip), difficile de dire que le track n’est pas une réussite. Très vite, Ma Go se glisse dans de nombreuses playlist qui rythment les tendances du rap français de l’époque, et le single se répand comme une trainée de poudre, jusqu’à aller décrocher un single d’or en 2021, un peu plus de deux années après sa sortie. Une explosion qui va pousser le duo très, très loin.

Alors naturellement, Moji et Sboy continuent donc d’alimenter leur discographie avec un intense et productif rythme de croisière tout au long de l’année 2020, en raflant au passe bon nombre d’autres millions. Toujours avec des odes à la romance dans la même veine que leur précédents tracks, le duo perfectionnent alors peu à peu leurs morceaux, leurs placements, leurs visuels et leur direction artistique, jusqu’à arriver à cette étape cruciale, en juin 2021 : celle du premier album.

En invitant des artistes tels que Luv Resval ou Geeeko à leurs côtés, le duo affirme une musique plus mûre, plus réfléchie et mieux construite au fil des 12 tracks du projet « Temps d’aime » et récoltent avec cette même identité mielleuse et sentimentale un succès qui semble inébranlable. Mais ça, c’était avant.

Renaître dans les placements

Le mois dernier, le 5 mai plus précisément, une petite bombe s’est logée au creux des sorties du rap francophone. Avec La Fin de L’histoire, le dernier single de Moji & Sboy, leurs auditeurs, auditrices et plus largement l’ensemble du public rap a découvert un duo métamorphosé. Placements techniques, production trap grésillantes aux attributs propres à celle d’une nouvelle génération de producteurs et identité musicale et visuelle complètement modernisée et repensée : les rappeurs portent au travers d’un clip magistralement réalisé un morceau de très haute voltige.

Loin des guitares pincées aux accords mineurs, des voix douces et des textes sur cette fille en hoodie, les deux rappeurs proposent ici une musique en totale rupture avec celle qui a construit leur identité et leur succès. Basse saturées, rimes aiguisées et placements dévastateurs : avec cette nouveau titre, Moji et Sboy ont su faire évoluer leur musique vers une proposition plus moderne, plus rafraîchie, et tout ça, avec brio. Pourtant, faire évoluer sa musique d’une telle manière n’est pas sans risque : après avoir travaillé une identité pendant plus de 3 années sur plusieurs dizaines de morceaux, le duo s’était constitué une vraie base solide d’auditeurs présents à chaque sortie. Alors prendre une telle tangente, c’est aussi prendre le pari de perdre cette fanbase, et donc, de tout reprendre à zéro. Mais le duo a su opérer en douceur.

Après la sortie de leur album à l’été 2021, Moji & Sboy semblent avoir mis en place une transformation subtile et progressive de leur musique. Au fil des tracks, des sorties et d’un EP trois titre dévoilé en 2022, le duo s’essaye à des productions trap bien plus complexes, aux basses rondes et vives, et se livrent à quelques expérimentations. Voix plus aïgues, autotune poussé et voix additionnelles vaporeuses : au fil des morceaux, le duo travaille un peu plus leurs textures vocales et les manières de poser leurs voix. Et ce, jusqu’à proposer en octobre dernier le track « Flowers » : toujours accompagnés de leurs lignes sentimentales et de leurs touchantes tournures de phrases, le duo s’envole vers des sonorités plus électroniques et réussit à emporter dans leur évolution une fanbase toujours autant conquise par ses propositions. Mais avec la trilogie de morceaux Uber, La Lune a décrocher et La fin de l’histoire, les rappeurs vont passer un nouveau cap.

Avec un travail de fond réalisé sur le mixage, le choix des productions et la réalisation de leurs clips, le duo a su se donner les moyens de grandement rafraîchir leur musique et de la faire évoluer en une proposition plus aboutie en tous points. Alors si l’heure est à la renaissance, il fallait bien marquer le coup. Dans la foulée, les rappeurs ont annoncé la sortie d’un nouveau projet, Automne, sorti en ce début du mois de juin. Et encore une fois, Moji & Sboy transforment leur essai : les 8 titres qui composent l’ep présentent une nouvelle facette de leur musique, et prouvent une bonne fois pour toutes que les rappeurs savent faire bien plus que de chanter des ballades. Pari réussi pour les deux rappeurs liégois, qui après avoir pris à pleine allure un virage artistique risqué ont réussi à faire de rimer leur renaissance avec la notion de succès, qui ne laisse présager que du bon pour la suite.