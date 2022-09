La fois où la Reine d'Angleterre a sauvé Snoop Dogg

Quand Snoop Dogg venait pour la première fois au Royaume-Uni en 1994, il était en plein jugement pour avoir été supposément impliqué dans une affaire de meurtre. Affaire dans laquelle son garde du corps avait tiré sur un homme depuis une voiture que Snoop conduisait.

Snoop Dogg et son garde du corps avaient fini par être acquittés, mais cela avait suffi au journal anglais Daily Star pour en faire leur une de magazine à l'arrivée de Snoop au pays en disant " Expulsé ce batard des pays !" Snoop d'ailleurs expliqué lors d'une interview pour le journal The Gardian , Snoop Dogg avait expliqué ue les petits-enfants de la Reine l'aimaient bien, et que c'était une des raisons pour lesquelles ils avaient défendu sa cause.

“Quand ils ont essayé de me expulser d'Angleterre, la reine a fait un commentaire disant que ses petits-enfants aimaient Snoop Doggy Dogg, et il n'avait fait aucun mal au Royaume-Uni, alors elle m'a donné la permission d'être ici”, a-t-il déclaré à l'époque. "Ces petits-enfants sont aujourd'hui les Princes William et Harry, ils aimaient ma musique. Il y a un amour et un respect mutuels.”

"La seule bonne chose qu'ait fait la Reine d'Angleterre a été de laisser entrer Snoop Dogg au Royaume-Uni"

Une chose est sûre, Snoop Dogg ne manquera pas de rendre hommage à sa Reine préférée. il est dit qu'il "en fumera un en son honneur pendant la minute de silence à la NFL dans la soirée"