La folle histoire de Nardwuar, le journaliste préféré de ton rappeur préféré

Avez-vous déjà rencontré un journaliste si bien renseigné qu'il en devenait presque effrayant ? Lil Uzi Vert oui. En 2018, alors qu'il répondait aux questions du célèbre journaliste canadien Nardwuar, le rappeur a été déstabilisé par une question portant sur son attachement à un film du réalisateur et musicien américain Rob Zombie. "Comment tu as su à propos de ça ?", avait-il demandé après un cri strident de plusieurs secondes. Avant de poursuivre : "Je suis content d'être un mec bien parce que si on enquêtait sur moi là, j'aurais peur..."

Après une ultime hésitation - "Il en sait trop, je ne peux pas faire ça." -, le rappeur avait même fini par fuir le micro du journaliste et s'était réfugié dans un imposant 4x4 noir avant de lever le camp. Le résultat : une séquence d'anthologie devenue virale et aujourd'hui déclinée en mèmes.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Le 24 juin dernier, en marge du festival Lyrical Lemonade Summer Smash, Lil Uzi Vert et Nardwuar se sont rencontrés à nouveau. Sur ses réseaux, le journaliste canadien a partagé une séquence touchante dans laquelle on peut voir les deux hommes s'étreindre avec sincérité. "Ça me fait pleurer..." a même glissé l'auteur de Just Wanna Rock.

Cette relation bien particulière, les artistes ne l'entretiennent pas avec n'importe quel journaliste. Mais Nardwuar est à peu près tout sauf un journaliste quelconque et la plupart des superstars du rap américain peuvent en témoigner. Retour sur le parcours hors-normes du plus loufoque des journalistes musicaux.

Échauffement en radio étudiante

Nardwuar a grandi à "Vancouver BC Canada", comme il le précise aujourd'hui encore à chaque début d'interview, et a suivi des études d'histoire à l'Université de la Colombie-Britannique. Il met un premier pas dans le monde du journalisme en rejoignant la radio du campus CITR (dont le logo apparaît toujours dans le générique de ses vidéos !) où il apprend à jouer des titres, éditer une émission, booker des invités et les interviewer. Bref, il devient un vrai couteau suisse et sa personnalité atypique, enfantine et délurée, lui permet déjà de se distinguer.

En parallèle de ces débuts médiatiques estudiantins, Nardwuar lance aussi son premier groupe de punk rock garage baptisé The Evaporators. Le chanteur et frontman de la formation y laisse s'exprimer pleinement sa personnalité. La musique est à l'image de ses futures interviews : intense, chaotique et déjantée.

Une question exotique à Gorbatchev

Nardwuar sort de l'Université de Colombie-Britannique avec un diplôme d'Histoire, mais au lieu d'embrayer sur une carrière d'ingénieur comme son père le souhaite, il décide d'embrasser une carrière de journaliste. Il est aujourd'hui bien connu pour ses entretiens avec le gratin du star system musical américain mais c'est initialement sur le milieu politique qu'il semble avoir jeté son dévolu. Et le moins que l'on puisse dire est que son style est disons... peu conventionnel.

Alors que le président de l'URSS de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, est en déplacement à Vancouver, le jeune journaliste a l'opportunité de lui poser une question. Celle qu'il choisit alors ? "De toutes les personnalités politiques que vous connaissez, laquelle a le pantalon le plus large ?" Du grand Nardwuar.

En 1997, alors que des mouvements de contestation ont lieu en marge d'un sommet sur la coopération économique à Vancouver, Nardwuar s'invite à une conférence de presse et interroge le Premier ministre canadien Jean Chrétien sur l'usage de gaz au poivre pour réprimer les manifestants. L'homme politique y répond en partie par une phrase, restée dans les mémoires au Canada : "For me, pepper, I put it on my plate." ("Moi le poivre, je le mets dans mon assiette")

A cette époque déjà, les autres journalistes présents en conférence de presse sourient quand ils l'entendent parler et poser ses questions. Son style et son ton amusent, intéressent, interrogent.

Un peu plus tard, en 2014, le journaliste canadien a l'occasion d'interroger Justin Trudeau, alors en campagne pour prendre les rênes du gouvernement canadien. Après lui avoir parlé de disques liés à des membres de sa famille, il lui propose un exercice auxquels d'autres responsables politiques de premier plan se sont déjà prêtés : le "hip flip", un jeu absurde qui consiste à faire tourner une clochette attachée à une tige en plastique placée entre les bassins des deux joueurs... Et comme beaucoup d'autres, ce dernier a accepté ! Impossible n'est pas Nardwuar.

Des entretiens déroutants et incomparables

Le style de Nardwuar n'a jamais changé mais les invités auxquels il s'intéresse, si. Après avoir signé quelques coups d'éclats mémorables dans le milieu du journalisme politique, Nardwuar se tourne vers ce qui fera ensuite sa renommée : la musique. Ses premières interviews avec des musiciens issus du rock ne se passent pourtant pas toujours de la meilleure des manières...

Alors qu'il est censé s'entretenir avec les musiciens du groupe de rock britannique Blur, le batteur Dave Rowntree prend en grippe son style excentrique à base de kilt et de béret, et refuse de répondre à ses questions, le bouscule et lui vole ses lunettes. Même scénario avec les membres du groupe Sonic Youth, qui volent l'un des disques qu'il avait apporté, d'une valeur de 100 $ et qu'il comptait pourtant leur offrir, pour le briser en morceaux devant lui.

Ces exceptions malheureuses ne sont toutefois pas la règle et la plupart des interviews de Nardwuar sont des moments hors du temps. La force de celles-ci réside dans sa connaissance ultra fine des invités (de leurs goûts en termes de musique à leurs amis d'enfance, en passant par leur premiers noms de scène, etc.) et des cadeaux personnalisés qu'il leur offre.

« Le moins tu en sais, le meilleur c’est. Si t’es nerveux, c’est bien ! ça te fait essayer de trouver plus d’infos sur la personne à laquelle tu vas parler », expliquait-il en conférence TEDX en 2011. Nardwuar a interviewé des centaines d'artistes et l'on ne compte plus les moments cultes de stars choquées par le niveau de détail qu'il connaît de leur vie : de Pharrell à Kendrick Lamar, en passant par DJ Khaled ou A$AP Rocky.

Validé par les rappeurs

Contrairement aux rockeurs qui semblaient ne pas trop avoir compris le délire du Canadien, le rap l'a pris sous son aile dès le départ. Snoop Dogg a fait une dizaine d'interviews avec lui et dit volontiers tout le bien qu'il pense de lui : "La plupart des gens qui m'interviewent sont loin d'avoir une personnalité aussi forte que la sienne... Il fait ressortir le meilleur de moi." Pharrell ne dit pas le contraire : "C'est l'interview la plus impressionnante que j'ai pu faire de toute ma vie." Lil Uzi Vert le serre dans ses bras lors de leurs retrouvailles et Ski Mask The Slump God l'a même fait monter sur scène sous une pluie d'applaudissements et devant un stade rempli à craquer.

Malgré ce succès et toutes ces interviews devenues incontournables, Nardwuar reste droit dans ses baskets et ne semble pas vouloir sortir de son rôle d'intervieweur. Il n'est pas non plus du genre à se mettre en valeur - quand on lui demande l'origine de son pseudo, il répond simplement qu'il s'agit "d'un stupide nom comme Sting ou Sinbad" - et ne parle de lui qu'en de rares occasions.

Pour faire honneur à son journaliste prodige, la ville de Vancouver, qu'il ne manquera probablement jamais de mentionner dans ses vidéos, a même fait du 29 septembre le "Nardwuar Day". Un hommage mérité pour celui qui a fait de son style d'interview une signature iconique, jusqu'à son mémorable jingle de fin : doot doola doot doot, doot doo !