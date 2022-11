La France au sommet du Eleven All-Stars, retour sur un évènement hors-normes !

À moins de vivre dans une grotte, vous avez sûrement entendu parler de l'évènement du week-end : le Eleven All-Stars. Après la Pixel War , les streamers français et espagnols se sont affrontés dans un match de foot, au Stade Jean Bouin. Organisation impeccable, invités de luxes et public de fou furieux, le Eleven All-Stars a été une vraie réussite. Il a même battu le record de spectateurs du Twitch Fr, seulement quelques semaines après le F1 Explorer , avec plus d'1 100 000 viewers. Pour ceux qui l'ont manqué, pas de panique : on y était, alors on vous récapitule tout !

Une équipe de France soudée

Dès l'annonce des joueurs convoqués pour ce rendez-vous au sommet, on savait qu'ils pouvaient gagner. Malgré quelques joueurs qui semblaient plutôt faibles (pour ne pas citer Michou, Billy ou Inoxtag par exemple), d'autres affichaient déjà un niveau satisfaisant. C'est le cas par exemple de Boumé ou de Yannou, qui ont beaucoup joué au foot en club. Les Espagnols étaient prévenus.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Entrainés par Saïd (le génie derrière le compte @piedscarrés), les streamers ont progressé au fil des dernières semaines jusqu'à ne faire plus qu'un. Et ça c'est vu pendant la rencontre. Dès le début du match, les contacts ont été rugueux, preuve de l'adversité du soir. Le match était un peu brouillon mais la France domine. Jusqu'à la 25e minute, où la délivrance arrive grâce à une sublime tête décroisée du grand Sacha. Sans rire, le but est vraiment beau !

Même après ce but, ils ont continué de pousser. Sur Twitch, les commentaires étaient assurés d'une main de maître par Quentin Mengual et Alexandre Ruiz, parfois aidés par Laurent Paganelli (et Doigby aussi, obligé) au bord du terrain. La même qu'à la télé ! Avec la pression d'être observés par des stars du domaine, les 11 joueurs sur le terrain se sont donnés corps et âme, proposant un maximum d'efforts pour combler leurs lacunes techniques. À l'image d'Amine, plutôt malchanceux devant les cages, mais qui n'a pas hésité à enchainer les courses dans les derniers mètres. En avant match, il avait annoncé qu'il avait faim de buts...

La puissance d'Internet

Au terme des 90 minutes, la France s'est imposée 2-0 grâce à un autre but de Bruce Grannec, aussi bon à Fifa qu'en vrai. Mais ce qu'on retient de cette soirée, ce n'est pas uniquement le résultat (Ciao, les Espagnols !). Parce que cet évènement aura, une nouvelle fois, prouvé la puissance d'Internet. Réussir à rassembler 20 000 fans dans un stade de foot, pour acclamer des streamers et des vidéastes, normalement seulement habitués des jeux vidéos... C'est magnifique !

Les acteurs de ce match exceptionnel - Alexis Perrin

Alors merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation du Eleven All-Stars pour avoir permis à un évènement comme ça d'exister et de rassembler toute la force du Internet français. On aura encore une fois vaincu les Espagnols sur le terrain ET en dehors. La France est tellement au dessus, que nos adversaires ont même cru qu'il y avait des pros dans l'équipe (cc Yannou)... Rendez-vous au match retour !