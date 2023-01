La Golden Blocks Academy est de retour pour une troisième saison !

Parrainée par Ladji Doucouré, l'association Golden Blocks participe depuis 2014 à l'intégration en amenant l'athlétisme au cœur des quartiers. Elle a pour objectif de promouvoir l’accès au sport pour toutes les communautés et tous les sexes.

En 8 ans de tournées annuelles, l'association a accompagné plus de 20 000 jeunes en organisant des « battles » de sprint sur 50 mètres en 1vs1. Plus de 40 licences d’athlétisme sont offertes en récompense aux participants chaque année.

Faire face aux inégalités sociales et éducatives avec la Golden Blocks Academy 2023

Dans la continuité de sa mission d’éduquer par le biais du sport, Golden Blocks propose aujourd'hui un volet éducatif pour tous les jeunes avec la Golden Blocks Academy. Son objectif : sensibiliser et former aux métiers du journalisme et de la vidéo à travers le prisme du sport, en proposant un cursus allant de février à juin 2023.

Dispensé par le Bondy Blog et l’Ecole Kourtrajmé, le programme se décline en deux formations exclusives :

Une formation journalisme : plongée dans le monde des médias, apprendre à préparer et réaliser des interviews, préparer la communication autour du projet, monter un reportage/une interview, réaliser un podcast

Une formation vidéo : maîtriser les codes de l’écriture scénaristique, pratiquer de la réalisation, s’initier au montage, réaliser un court métrage, etc.

Golden Blocks Academy propose également des initiations sportives, des workshops immersifs et des masterclass inédites. Pour en savoir plus, c'est par ici .

Pour rejoindre la formation médias, déposez votre candidature avant le 29 janvier 2023 :