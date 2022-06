La Haine, Las Vegas Parano, Scarface... Doums et Nekfeu rejouent des scènes de films cultes

Presque un an jour pour jour après avoir dévoilé son dernier EP et projet en date Pilot3, Doums est de retour plus bouillant que jamais avec son nouveau single intitulé Movie, dans lequel il s'arme de Nekfeu dans un visuel imprégné du 7ème art.

Des refs magistrales

Alors qu'il teasait son retour sur ses réseaux sociaux le 21 juin dernier en dévoilant la cover de son nouveau single ainsi que la légende "jsuis dans le movie", ces derniers éléments laissaient déjà entrevoir le thème de son prochain morceau puisque la pochette est tout droit inspirée du film Taxi Driver.

Ce 23 juin, celui-ci prend tout son sens au travers d'un clip pour le moins ambitieux mais parfaitement réalisé, fort de nombreuses références cinématographiques. En effet, c'est au gré d'un flow puissant et d'un texte débité avec précision que les clins d'oeil au cinéma défilent avec une fluidité impressionnante.

Accompagné de Nekfeu mais aussi d'Amine, qui prévoient tout trois un live (récemment reporté ), Doums recrée des scènes de films cultes. De La Haine, Las Vegas Parano, Scarface à 12 Angry men, La classe Américaine, Shinning, Apocalypse Now en passant par Get Out ou encore The big Lebowski, ce clip réalisé par Cyril Gaborit rend un bel hommage à la culture du cinéma à laquelle Doums semble visiblement attaché et donne déjà le ton d'un potentiel prochain album.