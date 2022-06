La journée olympique 2022 : sport et bonne ambiance

Le sport à l’honneur ce dimanche 26 juin 2022. La Seine-Saint-Denis organise la journée olympique 2022. Natation, aviron, football, rugby, golf, handball, escrime, tir à l’arc, boxe, équitation, tennis de table, 34 sports seront représentés lors de cette journée olympique. Les nouveaux sports olympiques seront aussi présents : breaking, skate et escalade, mais aussi des sports paralympiques comme la boccia, le volley assis et l’escrime fauteuil. À partir de 11h00, dimanche, aux abords du stade de France, petits et grands pourront venir découvrir et s’initier à ces sports, mais aussi rencontrer des athlètes de haut niveau. L’évenement est gratuit et promet une bonne ambiance.

Les athlètes médaillés à Tokyo au rendez-vous

30 000 m2 dédié au sport, toute une journée. Avec 32 fédérations sportives présentent pour 8h00 de rencontres et d’échanges avec les visiteurs. 100 athlètes. Un évènement sportif et culturel de grande ampleur. Sur ces 100 athlètes, 15 ont déjà été médaillés aux JO. Diandra Tchatchouang, sera présente, elle a été médaillée de bronze en basket à Tokyo 2020. Anne-Cécile Ciofanni, qui avait remporté l’argent en rugby à 7 à Tokyo, la meilleure joueuse du monde participera à la journée olympique, comme les escrimeuses Ysaora Thibus, Cécilia Berder et Anita Blaze médaillées d’argent à Tokyo en 2020. Florian Grengbo, médaillé de bronze en cyclisme sur piste sera lui aussi présent. Du côté Breakdance, les deux athlètes Bboy Amadou et Bgirl Syssy seront là pour rencontrer les visiteurs.

Un programme chargé

En plus du sport, il y aura aussi du spectacle. Dès 11h jusqu’à 19h, les démonstrations vont s’enchainer sur la scène centrale. Démonstration de trampoline, démonstration de foot freestyle, démonstration de BMX flat, show de danse Hip-Hop Games, compétition de breaking, concert avec La Souterraine, démonstration de double dutch, démonstration de skateboard, performance de l’Orchestre Divertimento et closing DJ avec Mars 88. La journée aura aussi un côté festif avec des Dj set et des food trucks avec de la nourriture pour tout les goûts. La visite du stade de France sera aussi possible, avec accès aux gradins. Une journée sous le signe du sport et de la culture pour faire patienter les Français, d’ici 2024.