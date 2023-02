La L2P Convention revient à Paris pour sa troisième édition !

En 2021, La Place créait à Paris la première convention en France dédiée au hip-hop et à la street culture. Ce temps d’échange, de réflexion et de transmission est l’un des projets phares porté par La Place. L'édition 2022 avait réuni plus de 200 intervenants et artistes et 4000 spectateurs pour les conférences et le festival.

L2P Convention de retour du 8 au 11 mars 2023

Avec la L2P Convention, La Place rassemble des acteurs emblématiques du secteur, qu’ils soient figures historiques, artistes émergents, journalistes... Professionnels de tous horizons, vont se croiser, échanger, partager leurs expériences et dispenseront leurs conseils à travers plus de 30 conférences et masterclasses. Cette année encore, le public pourra également profiter du volet festival avec des concerts, dj sets, de la danse, des projections ou encore la présentation de l’équipe de France de break aux J.O.

Au programme de la L2P Convention

Des conférences, des masterclasses, des talks, des soirées, des DJ Sets, des projections et de la danse :

Un showcase le 9 mars à La Place avec Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry & Lafleyne

Une démo de l' équipe de France de Breaking qui participera aux J.O 2024 au Musée d'Orsay le 9 mars

qui participera aux J.O 2024 au Musée d'Orsay le 9 mars Le concert Reconnecting with People #2 présenté par AnNie . Adaa au FGO Barbara le 10 mars avec Hiba, Nunca et 47 Meow

au FGO Barbara le 10 mars avec La soirée Hippoh Dance Club + DJ Set à La Place le 11 mars

+ DJ Set à La Place le 11 mars Une scène ouverte à la médiathèque Canopée le 11 mars en présence de Nikkfurie

La billetterie est disponible juste ici et vous pouvez retrouver plus d'informations sur la L2P Convention sur le site web dédié .