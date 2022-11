La malédiction de Drake, le chat noir des sportifs

Au-delà de sa passion pour la musique que tout le monde lui connaît, Drake s'avère être un vrai buté de sport. Étant fan des Raptors de Toronto, mais aussi de football ou de sport de combat, le sport a une place prédominante dans la vie de l'artiste canadien. Mais c'est un amour à sens unique, puisqu'à de très nombreuses reprises, Drake semble avoir été le chat noir de certaines équipes. Simple coïncidence ou réelle malédiction ?

La malédiction des selfies

En tant que fan de sport et notamment de football, Drake a pu rencontrer pas mal de ses joueurs préférés. Mais à chaque fois, ou presque, ces derniers ont du s'en mordre les doigts. Soyez-en sûrs, si Drake pose en compagnie d'un footeux, attendez-vous à ce que son prochain match soit catastrophique. En 2019, après s'être rendu à son concert à Londres, Layvin Kurzawa poste un selfie de Drake et lui sur Instagram. Le lendemain (véridique), le PSG s'incline 5-1 face au LOSC en championnat, la plus grosse défaite du club sous l'ère qatari.

Même année, même histoire. Mais avec Manchester United, cette fois. Il avait reçu plusieurs joueurs de l'équipe (Pogba, Rashford, Lukaku et Lingard) et leur rencontre avait logiquement été postée sur les réseaux. Et cette fois, quatre joueurs sont concernés, donc quatre fois plus de malchance. Man UTD va immédiatement connaître une lourde élimination en FA Cup alors qu'ils étaient largement favoris, avant d'enchaîner trois autres défaites consécutives...

Mais l'un des évènements les plus marquants reste celui de la remontada de Liverpool face à Barcelone en 2019 pendant la Ligue des Champions. Rien ne laissait présager que les anglais parviendraient à remonter le score du match aller pour s'imposer. Rien... sauf peut-être Drake. Le grand sorcier du football, vous l'aurez compris, a bel et bien posé avec un maillot du Barça. Même pas un joueur, juste un maillot ! Et ça aura suffi à ce que les catalans perdent le match.

Dans la foulée, l'AS Roma avait annoncé sur ses réseaux qu'elle interdisait formellement à ses joueurs de rencontrer Drake. C'est allé loin cette histoire !

L'appât du gain

Récemment, la malédiction de Drake a encore fait les gros titres. En bon fan de sport (et bon millionnaire aussi), le chanteur de God's Plan se permet des paris sportifs aux sommes assez invraisemblables. Loin, très loin de ton ParionsSport au PMU de ton village. En octobre 2022, il avait empoché 2 millions de dollars sur une combinaison de quelques paris seulement. Et certaines sources s'accordent même à dire qu'il aurait dépensé plus d'un milliard de dollars en trois mois. On comprend mieux pourquoi il est devenu le parrain de plusieurs bookmakers américains.

Et sur ce terrain là aussi, il semble être maudit. En Octobre toujours, il a parié sur un combiné misant sur la victoire d'Arsenal et de Barcelone. Le club anglais a gagné, mais les barcelonais ont perdu, emportant dans leur défaites les 600 000$ de mise du canadien... Heureusement que le stream ça paye bien, sinon on ne sait pas où il en serait.

Son action de chat noir la plus récente (et aussi la plus folle) a eu lieu le 13 novembre. Au Madison Square Garden, à l'occasion de l'UFC 281, Alex Pereira affrontait Israel Adesanya. Le premier était ultra favori pour ce combat, si bien que sa côte était évaluée a 1.45, ce qui ne représente pas un risque énorme. Il n'en fallait pas plus à Drake pour saisir l'opportunité et placer pas moins de DEUX millions de dollars sur Pereira. Résultat : un combat dominé de bout en bout et d'une main de maitre par Pereira jusqu'à la dernière minute où un crochet vicieux d'Adesanya l'enverra au tapis.

On vous avait prévenus... il est vraiment maudit !

AD en a également parlé dans la matinale On n'est pas fatigué :

