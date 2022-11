La masterclass de Giroud face à l'Australie a enflammé Twitter

Un doublé et la validation de tout un peuple. La performance d'Olivier Giroud a permis de remettre l'Équipe de France sur le bon chemin, après un début de match compliqué. Alors que l'ensemble de sa Coupe du Monde 2018 avait largement été critiqué, Gigi semble être revenu plus revanchard que jamais, affamé de buts. Il a d'ailleurs égalisé le record de réalisations, détenu par Thierry Henry. Un match très solide du joueur de Milan, qui a fortement inspiré les Twittos. On vous à compilé les meilleurs !

On espère que la France enchainera les bonnes performance. D'un côté pour aller loin dans la compétition, de l'autre pour nous offrit un maximum de réactions comme celles-ci.