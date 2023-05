La musique francophone (le rap en tête) séduit de plus en plus à l'étranger

Dans l'émission Quinze du 10 mai 2023, Bintily et Elodie se sont intéressées au rapport du Centre national de la musique concernant l'exportation de la musique francophone à l'étranger et les chiffres sont plutôt très bons pour notre chère et tendre langue française.

La musique française séduit à l'étranger

En effet, on apprend que la musique francophone séduit de plus en plus à l'étranger : le nombre de titres et albums totalement chantés en français et qui dépassent les 50 000 ventes à l'étranger, a augmenté de 14% entre 2021 et 2022.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le rap, nouveau chef de file

Ultra dominant en France, le rap dépasse pour la première fois la musique électronique dans le genre musical qui s'exporte le mieux à l'étranger et ça fait plaisir ! Un nouveau succès pour le rap grâce à des pointures comme Damso, Orelsan, Gazo...