La nouvelle dimension d’Oboy

Toutes les carrières ne se ressemblent pas, mais certaines étapes se répètent dans le parcours de nombreux artistes. Le premier projet, le premier album, la première certification, le premier Bercy, pour les plus gros le premier stade, constituent des moments importants, et pour certains de véritables points de bascule. La création d’un label ou d’une structure, qu’elle soit indépendante ou liée à une maison de disques, fait également partie des étapes majeures d’une carrière de rappeur.

A des échelles différentes, Maes (Omerta 47 Records), Niro (Ambition Music), Alpha Wann (Don Dada Records), ou Ninho (TTR Music) sont des exemples concrets de la nécessité pour des artistes français de se structurer afin de franchir de nouvelles étapes. Avec la création en fin d’année dernière du label 360 Records, Oboy fait désormais partie de cette liste d’artistes ayant décidé de prendre leur carrière en main plutôt que de se laisser driver par des décideurs extérieurs ou des intermédiaires. Certes, il ne s’agit jamais vraiment d’indépendance pure et dure, la distribution étant assurée par Hall Access, une division appartenant au grand groupe Sony, mais il s’agit tout de même d’une étape notable dans son parcours.

Ces manœuvres de structuration s’opèrent au cours de sa huitième année de carrière, alors que son dernier album en date lui a permis de changer de statut et de devenir un nom incontournable de la nouvelle scène française. Singles de diamant (Cabeza, Attentat feat PLK, TDB, Avec toi … la liste commence à être longue), première place de numéro 1 du top singles, premier disque de platine : ces dernières années, Oboy a coché une à une toutes les cases.

Cette nouvelle dimension d’Oboy est le fruit d’un travail de longue haleine, commencé il y a quatre ans avec la sortie de son premier album, Omega (2019). Après un premier tour de chauffe en solo avec les EPs Olyside (2016) puis Southcide (2018), ce premier long format a enclenché la marche en avant du rappeur Val-de-Marnais. D’abord classifié contre son gré dans la mouvance mumble rap, une grande partie de ses efforts a consisté à se détacher de cette étiquette. Naturellement nonchalant, naturellement enclin à mâchonner les mots, il a donc dû lutter contre lui-même pour dépasser les aprioris et faire évoluer sa musique.

Une catégorisation définitive dans le mumble-rap n’aurait pas forcément été si catastrophique pour la carrière d’Oboy, le genre étant finalement peu mis en avant en France. L’auteur d’Omega aurait eu droit à son petit surnom type “prince du mumble” dans la presse, et c’est à peu près tout. Il a cependant fait le choix de se démarquer de cette mouvance, qu’il n’a jamais vraiment choisie, qu’il a poliment réfutée, sans jamais la rejeter en bloc.

Une montée en puissance progressive

Si l’évolution est déjà palpable sur l’EP suivant, Mafana (2020), c’est surtout l’album No Crari qui marque une rupture avec la première partie de carrière d’Oboy. Au-delà des efforts réellement notables d’articulation, le rappeur opère des changements sur le plan de la direction artistique et du choix des productions. Résultat : une musique rendue plus accessible, plus de titres à potentiel tubesque, et une volonté claire d’atteindre un public plus large. L’opération est une réussite, comme le prouvent les chiffres d’écoute et les différentes certifications.

Oboy a su faire évoluer sa musique pour changer de dimension, mais ses obsessions, elles, sont restées les mêmes. Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, Prada, Palm Angels, Moncler … Résumer ses albums à des listes interminables de marques de luxe serait réducteur, mais ne serait pas totalement faux non plus. L’absence de véritable discours, qui peut être vu comme un défaut voire une faiblesse artistique, a paradoxalement constitué un atout pour Oboy dans le développement de sa carrière. En soignant énormément la forme au détriment du fond, Oboy a attiré l’attention au niveau international.

Apparaître aux côtés de Jorja Smith, même s'il ne s’agit que d’un remix, est déjà un marqueur suffisamment fort de la portée de la musique du Val-de-Marnais. Devenir égérie d’OVO est en un autre, même si on imagine que ce n’est pas forcément Drake lui-même qui a identifié le potentiel d’Oboy, mais une équipe marketing missionnée pour scruter le marché français de la musique. Quoi qu’il en soit, le fait de miser sur l’auteur de No Crari prouve son influence sans cesse grandissante et son aura auprès des jeunes générations d’auditeurs. On restera tout de même attentif aux prochains singles du vampire de Toronto, qui ne manque jamais une occasion de puiser de l’inspiration chez des artistes moins exposés (on rigole, mais on ne sait jamais).

Nouvel album, nouveau statut ?

Avec Olyboy, son prochain album annoncé pour “la rentrée” (il serait donc temps), Oboy espère enfoncer le clou après le succès de No Crari, et asseoir définitivement son statut de tête d’affiche. Désormais affilié à sa propre structure, 360 Records, il se trouve à un tournant de sa carrière, face à une double-possibilité : accroître sa visibilité et ses scores, et donc poursuivre son ascension ; ou rester au même stade, et donc prendre le risque d’avoir atteint ses limites avec le disque de platine de No Crari.

Après être parvenu à une évolution assez nette avec ce précédent album, Oboy va devoir confirmer sa capacité à proposer une musique accessible au plus grand nombre, sans pour autant trahir ses intentions. C’est l’un des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les artistes de sa génération : comment produire un son aussi universel que possible tout en conservant ses spécificités et son originalité ? Comment étendre son auditorat sans formater sa musique ? La formule a fonctionné sur No Crari, et Quali, le premier single extrait du futur album, donne de bonnes indications sur la couleur du projet qui devrait arriver prochainement. Malgré son statut de single estival et ses chiffres à relativiser (un million de vues pour le clip, ce qui reste dans ses standards), ce titre a le mérite de confirmer la direction entreprise ces deux dernières années.

Huit ans après ses débuts en solo, Oboy est passé par toutes les étapes possibles : artiste plutôt confidentiel à ses débuts, il a d’abord été incompris en étant catégorisé dans un genre qui ne lui correspondait pas réellement, le mumble rap. En fructifiant de la bonne manière ses collaborations avec Aya Nakamura ou Jorja Smith, il a su attirer l’attention à grande échelle. En 2021, l’album No Crari a concrétisé sa montée en puissance et lui a permis de changer de statut. La sortie prochaine de son nouveau projet, Olyboy, fera-t-elle enfin de lui l’un des poids lourds incontournables du rap français ?