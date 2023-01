La nouvelle génération investit le Top 200 des "meilleurs chanteurs de tous les temps"

Depuis 2008, le magazine Rolling Stones n'avait pas édité de liste des meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Pour ce début d'année, ils ont dévoilé le classement tant attendu entre chanteurs contemporains, voix puissantes et véritables pop stars. En naviguant à travers les genres musicaux, la liste dressée des 200 chanteurs a fait énormément parler. Le détail qui en dit long, la nouvelle génération d'artistes surprenants qui a investie la liste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Influences de la musique actuelle

Pour justifier les noms présents dans le classement, le magazine Rolling Stone a fait appel à des experts et pointures du milieu musical. Avant d'annoncer la liste, ils s'expriment sur la légitimité des artistes : "Avant de commencer à défiler (et à commenter), gardez à l'esprit qu'il s'agit de la liste des plus grands chanteurs, et non de celle des plus grandes voix. Le talent est impressionnant ; le génie est transcendant (...) Mais en fin de compte, les chanteurs derrière tout ça sont là pour une seule raison : Ils peuvent refaire le monde juste en ouvrant leur bouche."

Publicité

Rosalia

Les choix en ont surpris plus d'un, on retrouve à la 200ème place la chanteuse espagnole Rosalia. Depuis "El Mal Querer" en 2018, Rosalia n'a pas arrêté les succès, jusqu'à être la chanteuse européenne la plus écoutée dans le monde. À 30 ans, elle a su se créer une carrière internationale après avoir enchainé les télés crochets espagnols. Elle clôture ce classement ce qui, pour un début de carrière, annonce un avenir très prometteur.

Burna Boy

Trois places au dessus de Rosalia, on retrouve Burna Boy à la 197ème place. Le chanteur Nigérien a depuis 2012, battu tous les records, dont celui de l'obtention du Grammy Award du meilleur album de musique du monde en 2021. Après plus de 10 ans de carrière, ses influences afrobeats et sa voix font danser un public du monde entier, ce qui lui doit sa place dans le classement.

Frank Ocean

À la 190ème place, Frank Ocean, l'une des voix les plus reconnaissable de la scène RnB depuis la fin des années 2000. Celui qui dispose d'une "range" incroyable, de ses vocalises dans "Nikes", "Thinkin Bout You" ou encore "Ivy", son impact sur la musique de notre génération a été sans pareille.

SZA

2023 étant très clairement son année, SZA s'est hissée à la 180ème place du classement et n'a pas fini de briller. Tout juste après la sortie de son album "SOS", on redécouvre SZA à travers ce projet, son premier numéro 1. Une voix du RnB moderne qui est en passe de devenir légendaire, après des années de travail pour la chanteuse.

The Weeknd

S'approchant du top 100 à la 110ème place, le génie The Weeknd qui continue de faire opérer sa magie depuis début 2010. Les influences éthiopiennes et africaines dans sa musique lui ont ouvert les portes d'un succès qu'il cultive et continue de redoubler d'ingéniosité pour mériter sa place dans l'histoire musicale.

Dans le top 100, on retrouve des gros noms de la musique contemporaine telles que Rihanna à la 68ème place, Ariana Grande à la 43ème place et pour reigner sur le top, Queen Beyoncé à la 8ème place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les stars trônent dans les 100 places ultra convoitées, pour beaucoup occupées par des chanteurs qui ont marqué l'histoire tels que Michael Jackson, Freddie Mercury ou encore Aretha Franklin en numéro 1.