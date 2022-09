La Péee : il faut absolument écouter sa mixtape "La Phénomène"

Dans le game depuis deux ans, La Péee nous a déjà offert un premier projet Diamant Brut l'année dernière qui nous a fait découvrir l'étendue de son talent.

Cette tape, il nous l'a teasé depuis quelques temps déjà avec sa série de 5 freestyles Phénomène, qui n'ont fait que confirmer qu'il était ultra déterminé malgré son jeune âge. Avec ce nouveau projet, il est plus que prêt à se faire sa place.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une intro qui en dit long

Dès le début de son projet, le rappeur du Havre nous met direct dans le contexte avec une intro très kickée qui démarre en crescendo. Cette intro sert vraiment de vitrine à son projet, dans laquelle il se livre sur une instru au piano qui prend en intensité de seconde en seconde. Pendant 3 minutes, il nous met direct dans son univers avec un texte ultra sincère et maitrisé qu'il pose avec une force brute, qu'il conjugue également avec des flows plus chantés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La diversité des sons

La grande surprise sur ce projet, c'est qu'il s'est essayé à beaucoup de genres sur beaucoup d'instrus différentes et ça, avec brio. S'il nous avait habitué à du kick énervé, il ose désormais sortir de sa zone de confort pour s'essayer à d'autres styles. Bien que son truc ce soit très clairement de cracher ses poumons sur des prods assez old school, il nous régale avec des refrains un peu plus dansants, notamment sur son 3ème track "Cocktail" ou sur le 12 ème "Pas d'âme".

Des feats qui lui ressemblent

Avec 4 featuring dans sa tracklist, il a choisi des noms avec lesquels il partage une vision de la musique qui se ressemble. Pour son premier feat avec Larry "Elle s'appelle Maria", il drop un son beaucoup plus léger que ce à quoi il nous avait habitué jusqu'à présent. Instru très dansante, flow chanté, on apprécie d'écouter un son où leurs deux flows se matchent très naturellement. Le 11ème morceau, c'est un feat bien énervé avec Zeguerre, un artiste avec qui son énergie se match très bien . Pour les deux autres feats, on retrouve Kanoé, Mayo et Kima, des morceaux que l'on avait déjà pu découvrir depuis quelques mois, deux sons entrainants ultra efficaces.

Maintenant que tout le monde a capté que La Péee savait kicker, on découvre à travers "Le Phénomène" une véritable diversité de flows et des textes qui témoignent de sa maturité. Un artiste sur lequel il faut resté très vigilant parce qu'il a sans aucun doute un futur très prometteur.