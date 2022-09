La Petite Sirène en live action : les réactions magiques des petites filles noires au trailer

Après quelques années d'attente, Disney a dévoilé pour la première fois les images de son prochain live-action "La Petite Sirène". Au casting, des pointures du cinéma aux multiples récompenses telles que Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Daveed Digs et bien-sûr Halle Bailey dans le rôle d'Ariel. Si la sortie de ce film représente beaucoup pour la jeune génération, c'est parce que c'est le tout premier live-action Disney où la protagoniste est noire. Une avancée qui a mit du temps à venir pour la filiale, mais qui a surtout énormément fait débat sur les réseaux sociaux à l'annonce du casting en 2019, suite à quoi Halle Bailey a reçu une vague de haine en ligne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des images qui en disent long

À la suite de la diffusion de la bande-annonce il y a quelques jours, Halle Bailey a partagé sur son compte Instagram une compilation de vidéo de réactions de petites filles noires. Sur la vidéo, on voit des petites et jeunes filles avec les yeux brillants devant cette princesse qui enfin, leur ressemble et à laquelle elles peuvent s'identifier. Le personnage d'Ariel étant un personnage fictif, le fait que sa couleur de peau ne soit pas important semble une évidence, pourtant, des commentaires racistes sévissent à nouveau suite à la diffusion de la bande-annonce. Entre des critiques sur la jeune actrice, sur sa couleur de peau et ses cheveux, certaines personnes ne retrouvent pas ici le dessin animé de leur enfance. Pour Halle Bailey, ce rôle est une véritable opportunité : " La chose la plus gratifiante pour moi est de pouvoir rendre hommage à la petite fille que j'étais et qui était fan de ce film. Quand j'ai compris que j'allais incarner la Petite sirène c'était comme dans un rêve, je pouvais être ce que j'ai toujours rêvé d'être."

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Etant donné que les live-action sont des adaptations cinématographiques d'une œuvre, ils sont tout à fait libre d'y apporter un univers complétement différent de celui déjà existant. Pour l'instant, on peut tout à fait imaginer que ce sera le cas de "La Petite Sirène", dont les premières images offrent une esthétique plus sombre et mystique que celle du conte Disney de 1989.

Dans notre programme de la matinale "On n'est pas fatigué", on revient sur les réactions face au trailer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Avec une sortie prévue le 24 mai 2023, on a vraiment hâte de découvrir ce film, adapté à notre monde actuel et à ses enjeux, dans lequel Halle Bailey va sans aucun doute faire une véritable performance.