La planète brûle : ces influenceurs prennent le virage écologique

New York est en proie à d'épaisses fumées oranges à cause des incendies au Canada, la glace de l'Arctique fond dix fois plus vite que le prédisait le GIEC et l'été en France s'annonce comme l'un des plus chauds qu'ait connu le pays. Dans ce contexte mouvementé pour l'actualité environnementale, l'événement "Influence x Ecologie" a eu lieu à Paris

Celui-ci a consisté en une demi journée de formation à destination des influenceurs et créateurs de contenu souhaitant s'engager dans la lutte contre le dérèglement climatique, et a été organisée par le média Les Gens d’Internet, l’agence écolo Post Influence et l'entreprise de tri Citéo.

Laurence Méride de l'émission Rezo y a rencontré Victoria, une influenceuse connue sous le nom de Vic plus green sur Instagram. Elle propose des recettes végé et des tests de cosmétiques naturels, et fait la promo de marques éco-responsables.

Victoria nous parle des critiques qu'elle reçoit et continue à revendiquer le fait qu'il y a pas besoin d'être irréprochable pour se lancer.

Pour les influenceurs qui ont envie de faire évoluer leur contenu vers plus d’écologie, une nouvelle journée de formation se tiendra le 22 juin au Café de l’influence à Paris !

