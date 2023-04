La renaissance de Zamdane : ou comment franchir l’étape cruciale du premier album

Après avoir dévoilé l’année dernière un premier album chaleureusement accueilli par le public, Zamdane s’est érigée à coup de mélodies addictives et de textes aussi sincères que touchant comme l’un des espoirs les plus certains du rap francophone. Mais rien n’est encore gagné : après l’étape cruciale du premier album se joue dans la carrière d’un artiste une période encore plus charnière, celle de l’après. Comment transformer le succès d’un premier album acclamé par la critique en une base assez durable pour construire une carrière pérenne à la hauteur de ses ambitions ? Pour Zamdane, la réponse à cette question se traduit encore et toujours par un même moteur : produire, encore et toujours, jusqu’à combler cette faim dévorante. Focus sur la trajectoire unique d’un affamé.

L’après

Rappelez-vous : il y a un peu plus d’un an, en février 2022, nous vous avions concocté un long portrait sur Zamdane et son impressionnante odyssée, du Maroc à la cité phocéenne, de ses premiers textes à son premier projet long. A l’époque en passe de dévoiler « Couleur de ma peine », son premier album studio, tout semblait sourire à celui qui a longtemps connu les larmes.

Dans un album salvateur qui tente à tout prix de renouer avec le bien et d’abandonner ses démons, l’artiste encore en pleine quête existentielle dessine ses peines sur une toile, comme un enfant qui se débarrasserait de ses cauchemars en les allongeant sur un bout de papier. Fort d’une plume à la maîtrise exceptionnelle et de mélodies vocales qui font depuis presque deux années sa signature, Zamdane a su concentrer autour de lui une attention exceptionnelle. Qu’elle soit alimentée par une forte présence médiatique ou un impressionnant investissement de son public (et plus particulièrement celui d’un FC Zamdane qui ne cesse de s’agrandir), le rappeur marseillais a été partout, tout le temps, et force est de constater l’année 2022 aura été le théâtre de son éclosion.

Pourtant rien n’était gagné : à l’heure ou les sorties se comptent par larges poignées de dizaines chaque semaine et que les albums se consomment aussi vite que des produits périssables, l’industrie du rap français ne cesse de faire éclore de nombreux talents, mais rares sont ceux à marquer et les esprits, et leur époque. Alors pour transformer cet essai très réussi de son premier album, Zamdane a fait un choix radical : celui de la productivité. Avec l’étoffe d’un stakhanoviste, le rappeur marseillais a su tirer profit de la lumière qui lui était consacrée et a enchaîné sans relâche les collaborations tout au long de l’année 2022. Que ce soit avec des featurings acclamés avec Zikxo, Norsacce ou encore avec J9ueve sur l’un des plus gros hits de l’été dernier « Sans toi », qu’il s’agisse d’invitations hautement honorées comme sur le projet caritatif de Ghost Killer Track ou qu’il réalise des projets aux airs de rêve marseillais comme par exemple collaborer avec Soprano sur le toit du stade vélodrome, Zamdane a développé tout au long de l’année dernière une stratégie de capitalisation de l’attention assez énorme. Alors grâce à cette omniprésence dans la scène rap française, personne ne peut oublier ou passer à côté d’un des talents les plus acharné de sa génération. Si 2022 est déjà terminé, Zamdane, lui, est déjà prêt pour la suite.

Nouvelle Saison

Retour en février dernier. Nous sommes encore au début du mois lorsque Zamdane profite encore de son invitation remarquée sur le dernier album de Kekra, sorti à peine quelques jours plus tôt. Pourtant, comme pour célébrer l’anniversaire de son premier album sorti presque un an auparavant, le rappeur décide de rompre cette dynamique de collaborations pour se reconcentrer sur sa propre carrière, et reprend d’une main de fer sa désormais célèbre série de morceaux « Affamé ».

Avec le quatorzième opus de la série et celui qui marque son retour, Zamdane dévoile Poussière, un track qui retient l’attention. Avec une montée progressive qui arrive sur un refrain addictif dont lui seul a le secret, le morceau reçoit très vite des éloges de toutes parts : Zamdane entame le nouveau chapitre d’une carrière solo encore plus prometteuse qu’elle ne l’était déjà. Alors sans s’arrêter, le marseillais envoie au rythme affolant d’un morceau toutes les deux semaines une série qui marque une rupture certaine avec ses derniers tracks : plus confiant, plus expérimenté et dans une démarche encore plus sincère qu’il ne l’était auparavant, Zamdane trouve dans ses nouveaux morceaux la rédemption qu’il cherchait depuis toujours : il déclara il y quelques semaines dans sa story instagram « la musique que je propose depuis ces derniers temps ressemble le plus possible à ce que je voulais faire », et ça se ressent. Poussière, Conditionnés à décevoir, Triste mais elle aime ça, Angels et Bataille : jusqu’à aujourd’hui, la série des nouveaux de zamdane apparaît comme un succès complet, à la fois pour le public qui ne manque pas de le couvrir d’éloges, mais à la fois pour l’artiste lui-même, qui trouve dans ces hymnes une guérison et un apaisement certain.

Alors pour Zamdane, l’étape cruciale de l’après premier album se sera marquée par un travail acharné et une présence indiscutable, qui ont participé à consolider, morceau après morceau, la base d’une carrière longue et prometteuse à la hauteur de ses ambitions. La prochaine étape pour le prodige marseillais c’est la cigale qui aura lieu ce 28 avril prochain : alors quelques jours avant cet évènement marquant, il suffit de tendre un peu l’oreille pour déjà entendre la foule scander les refrains peinés et les mélodies envolées d’un Zamdane plus fédérateur que jamais.