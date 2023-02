La youtubeuse foot Shérine FCB massivement soutenue après avoir dénoncé son cyberharcèlement

Shérine FCB (FCB pour FC Barcelone) supporte le club catalan depuis toute petite, grâce à son père. Jeune, elle voyait l'antagonisme entre son grand frère, fervent supporter du Real Madrid et de son père, Blaugrana dans l'âme. C'est finalement du côté du club de son papa que son cœur va définitivement pencher. Une passion qui la suit depuis l'enfance et qui ne la lâchera plus jamais. Cette étudiante avait l'habitude de commenter l'actualité de son club sur Twitter où progressivement elle est parvenu à se créer une petite communauté. Grande consommatrice des débriefs sur internet, Shérine suivait assidûment les vidéos de créateurs de contenus comme Masian FCB ou Stan Diop avant de se lancer. Depuis le début de saison, elle a franchi le cap à son tour pour transmettre sa passion avec les autres fans de la communauté Barca. L'histoire était belle, si elle en restait là. Toutefois, de nombreux internautes décident de l'insulter régulièrement et de délégitimer son droit de s'exprimer sur le football parce qu'elle est une femme.

"Je me suis fait connaître grâce aux haters, c'est ça le plus drôle dans l'histoire. S'ils n'essayaient pas de me mettre dans la sauce chaque semaine, personne n'allait me connaître."

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le soutien précieux du défenseur du Barca, Jules Koundé

La youtubeuse a longuement hésité avant de dénoncer son harcèlement sur sa chaîne YouTube. Initialement, la vidéo devait faire 50 minutes. Toutefois, la jeune youtubeuse ne voulait pas trop afficher ses larmes et se montrer forte. Une vidéo qu'elle ne regrettera pas finalement après en avoir mesuré toutes les retombées positives. Le tweet de Jules Koundé l'a profondément touchée. Elle ne l'oubliera jamais.

"Dès qu'il a fait le tweet, j'ai reçu trop trop de messages gentils. Ca m'a ressourcée !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Malgré le soutien de l'international français et l'énorme élan de solidarité qui a suivi, les commentaires désagréables ont continué à affluer. Certains internautes ont continué les insultes en lui reprochant de se victimiser pour le buzz. Shérine a conscience qu'il existera toujours des "haters" et préfère se focaliser sur les internautes bienveillants à l'avenir.

"Va pleurer chez ta mère, tu fais ça que pour avoir des followers. Alors que je ne pouvais pas du tout savoir qu'un joueur du Barça allait citer mon tweet [...] Je ne peux pas faire du buzz sur un sujet aussi sensible que le harcèlement."

Une source d'inspiration pour les jeunes filles

Shérine espère ouvrir la voie à d'autres jeunes filles qui souhaiteraient se lancer aussi dans le monde du football à travers les réseaux sociaux. Au départ, elle ne se rendait pas compte de l'influence que cela pouvait avoir sur le jeune public. Après avoir reçu de nombreux messages de jeunes filles qui la remerciaient d'avoir fait cette vidéo pour libérer la parole, Shérine a compris qu'elle a eu un impact très positif et bienveillant.

"De jeunes filles qui m'écrivaient, Shérine, on te prend en exemple. Pour moi, c'est ça ma victoire !"

Si la jeune femme avait un conseil à donner à chaque supportrice (quel que soit le club) qui souhaiterait débuter sur les réseaux sociaux : ce serait d'y aller sans réfléchir. "Il faut se lancer sans regarder les critiques ! Ne pas avoir peur et être courageuse. Si j'ai pu l'être, pourquoi elle ne pourraient-elles pas ?"

À terme, celle qui ambitionne de devenir journaliste souhaite pouvoir concilier son métier et sa passion. Prochaine étape, Shérine rêve désormais de pouvoir assister à un match au Camp Nou et peut-être avoir la chance d'y rencontrer Jules Koundé. En attendant, elle continuera de transmettre sa passion sur YouTube avec toute la communauté Barça.