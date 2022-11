La Zen Émission parodie la séquence Louis Boyard VS Cyril Hanouna et c'est hilarant

De plus en plus de nouvelles émissions fleurissent sur la plateforme de streaming, reprenant les codes de la télé, de la radio ou parfois des deux. À l'image de PopCorn notamment, Talk-show hebdomadaire présenté par Domingo. Et la celle qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans le paysage Twitch, c'est Zen. Aux commandes : Maxime Biaggi et Grimkujow animent un late-show version semi-parodique avec toute une flopée d'invités, souvent issus de l'écosystème Internet.

Lundi soir, ils ont repris la séquence déjà culte entre le député Louis Boyard et Cyril Hanouna qui se sont vigoureusement clashés sur le plateau TPMP.

La liberté du streaming

L'avantage, c'est que Twitch permet vraiment aux streamers de se libérer et de produire du contenu inédit. La preuve avec cet extrait qu'on n'aurait certainement pas vu à la télé. Theorus dans le rôle de Louis Boyard critique l'employeur des animateurs : Webedia. Résultat, un clash aussi drôle que l'original avec Maxime Biaggi excellent imitateur de Cyril Hanouna (le "mes chéris" est vraiment identique). Celle-là, on ne l'avait pas vu venir... Ils ont même créé une infographie des dépenses, comme Baba l'avait fait dans une émission diffusée plus tard sur C8, qui revenait sur les sommes gagnée par le député à l'époque où il était chroniqueur dans TPMP.

Maintenant, on attend la prochaine émission pour savoir ce que Zen nous réserve...