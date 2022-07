Lala &ce : 5 raisons qui prouvent qu'elle va devenir une star

Ce vendredi 22 juillet, Lala &ce dévoilera son tout nouveau projet SunSystem, l'occasion pour elle de continuer son ascension et l'occasion pour nous de vous prouver qu'elle a tout pour être LA nouvelle star de ce rap game.

L'une des première choses qui frappe chez Lala &ce, c'est son charisme. Que ce soit dans ses clips, dans ses shoots photos, dans ses paroles il y a comme une aura qui émane de l'ancienne membre du 667. Une aura comparable à un super pouvoir, comme si Lala était intouchable, sûre de ses forces.

Direction artistique

Ce qui frappe ensuite chez Lala, c'est sa direction artistique très marquée. Aucun ou aucune autre artiste ne lui ressemble, tant dans l'esthétique que dans l'image qu'elle renvoie. Elle, qui réalise certains clips, a un regard sur toutes les créations qui l'entour et cela se ressent. Chaque clip est léché avec une magnifique photographie, de belles couleurs, de beaux plans qui viennent renforcer cette force visuelle autour de la rappeuse.

Flow

Son flow, ou plutôt "ses" flows est un élément indissociable de Lala &ce. Elle possède une palette très large de différentes tonalités, différents placements ou encore de différentes toplines. Sa nonchalance dans Sous tes lèvres, sa brutalité dans Dodow&ve, son kickage dans Toxic ou encore sa douceur dans Parapluie témoignent de ses différentes facultés. Des facultés qui lui permettent de proposer différentes sonorités à ses auditeurs mais également de performer sur plein d'instrus différentes.

Thèmes

Là où Lala &ce puise son originalité, c'est également aux niveaux des thèmes qu'elle aborde, notamment la sexualité. Si bon nombre de rappeurs ont rappé sur leurs différents ébats, il est déjà plus difficile d'entendre une femme en parler dans le rap game. Et quand une femme en parle, c'est rarement d'une manière aussi cru que l'auteure de Show Me Love. Cette dernière n'hésite pas à entrer dans les détails et à aborder le sujet frontalement, avec du caractère en se faisant passer comme la séductrice ultime. Une posture qui fait du bien dans ce paysage sclérosé qu'est le rap.

Collaborations

Enfin, l'élément qui garantie à Lala &ce son futur rang de star, est sa capacité à collaborer avec bon nombres d'acteurs du paysage musical. Que ce soit au niveau des beatmakers (dans son dernier album il y avait un producteur différent par morceau) ou au niveau de ses collaborations, la rappeuse ne semble pas avoir beaucoup de barrières. Les hommes, les femmes, les français(e)s, les américain(e)s, les rappeur(euse)s, les chanteur(euse)s, les artistes établis ou encore les news-comers, Lala &ce performe avec tout le monde et s'ouvre ainsi une nouvelle audience à chaque fois.

Avec toutes ces qualités, nul doute que les portes du succès sont grandes ouvertes pour Lala &ce, il ne lui reste plus qu'à faire les pas nécessaires pour les franchir.