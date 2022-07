Lala &ce dévoile "SunSystem", son EP très caliente

Lala &ce vient de sortir son nouveau projet ce vendredi 22 juillet.

Lala en mode été

Un EP intitulé SunSystem et qui fait suite à son excellent album, Everything Tasteful, qui était sorti en janvier 2021. Avec ce projet, l'ancienne membre du 667 compte bien "marquer officiellement le début de l'été" et nous préviens : "Get ready for warmth in y’all hearts" (Préparez vous pour la chaleur qui arrive dans vos cœurs).

Composé de huit titres, l'EP comporte trois featurings avec : Midas the Jagaban une des figures de l'afrobeat anglaise, Le Diouck fidèle acolyte de Lala &ce et Maureen une chanteuse martiniquaise que l'on a récemment aperçue dans le dernier album de Kalash.

Avec SunSystem, Lala &ce offre à ses auditeurs un projet aux ambiances très chaudes qui collera parfaitement à votre été et vos prochaines soirées endiablées.