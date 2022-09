Lala &ce : nouvelle égérie de The Kooples

Lala &ce nous a déjà prouvé qu'elle avait de grandes ambitions, et elle le prouve encore en signant comme égérie pour The Kooples. La marque a dévoilé sur ses réseaux sociaux le début d'une nouvelle campagne avec l'auteur de Everyting Tasteful au premier plan.

Lala &ce se lie à The Kooples

Lala &ce commence à avoir l'habitude de l'intérêt des marques à s'associer à elle. On a notamment eu l'occasion de la voir défiler pour Mugler avec Bella Hadid , faire des photos pour Moncler et performer lors du défilé Etam en 2021. Dorénavant, celle qui vient de dévoiler son EP SunSystem, se retrouve aux côtés de The Kooples pour qui elle prêtera son image jusqu'à décembre 2022.

Publicité

La campagne a débuté et on retrouve Lala &ce dans un post Instagram, habillée d'un t-shirt avec inscrit "FuckKooples" :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un renouveau de la marque

Cette collaboration n'est pas vraiment anodine lorsque l'on étudie la marque de prêt-à-porter de plus près. Effectivement, The Kooples souffre ces derniers temps d'une image qualifiée de trop mainstream et cherche à se renouveler. C'est pourquoi, l'ancienne dirigeante de la marque Etam, Marie Schott, a rejoins The Kooples en tant que directrice générale. On comprend donc mieux le choix de Lala &ce qui a déjà eu la chance de collaborer avec Etam, et qui en plus de cela se place comme une figure importante du rap et plus globalement de la culture.