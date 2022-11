LauCarré gagne en puissance

Une montée en puissance progressive

Comment mesurer concrètement la réussite d’une carrière ? Parmi les données les plus concrètes, on retrouve les certifications, les chiffres de streaming, de compteurs Youtube et le nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces outils de mesure, aussi précis puissent-ils être, peuvent s’avérer trompeurs. Certains artistes, loin d’accumuler les millions de vues ou de concourir aux disques d’or, parviennent à se développer et à aligner d’autres types de marqueurs de réussite.

C’est le cas de LauCarré, rappeur de 21 ans venu du 92, récemment à l’affiche de la Maroquinerie. Avec ses 500 places, la salle située dans le 20ème arrondissement parisien est loin d’être le plus grand accomplissement possible pour un artiste français. Seulement, dans le parcours du rappeur, qui faisait sold-out à la Boule Noire (200 places) six mois plus tôt, il s’agit d’une progression indéniable, à la fois concrète et mesurable. S’il ne touche pas des millions d’auditeurs chaque mois, LauCarré est parvenu à s’imposer autrement : en créant un lien plus direct avec ses auditeurs, que ce soit sur scène ou par le biais de ses nombreuses interactions avec ses fans sur les réseaux sociaux.

En privilégiant un travail de fond auprès d’une fan-base restreinte mais solide et impliquée, LauCarré a fait le choix de prendre son temps. Ces dernières années, trop nombreux ont été les rappeurs capables d’exploser du jour au lendemain, de faire leur première scène devant des milliers de spectateurs, puis de sombrer dans l’oubli. LauCarré vise donc la trajectoire inverse : l’objectif n’est pas de percer, mais bien de faire son trou petit à petit. Un pas après l’autre, le meilleur moyen de ne pas se casser la gueule en route.

Jeune à l'ancienne

Avec cette stratégie, LauCarré prend le contrepied d’une époque où tout va toujours plus vite. Un cheminement finalement assez logique pour le rappeur de Suresnes, qui a grandi avec des références d’une autre époque, de Jay-Z à Michael Jackson, et cite le film Jumanji (1995) dans ses textes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il a connu ses premiers émois rapologiques en écoutant des artistes plongés dans un revival des années 90, comme L’Entourage et 1995. C’est en écoutant les longues sessions freestyle de Nekfeu, Jazzy Bazz et d’autres que son appétit pour la discipline se développe.

Comme beaucoup d’auditeurs nés au début des années 2000, LauCarré s’est également construit au rythme des succès de la Sexion d’Assaut. On retrouve donc chez lui ce même ADN, à la croisée des chemins entre freestyles et ouverture grand public. C’est ce qui caractérise le plus le jeune rappeur, et qui le rapproche d’artistes qui ont compté dans son parcours : Big Flo et Oli. Si les deux toulousains ont apprécié le travail de LauCarré, l’ont invité à assurer leurs premières parties, et ont été convaincus de le signer, c’est bien qu’une direction commune se dégage. Comme eux, LauCarré s’est formé en tant que rappeur pur et dur, avant d’intégrer à sa musique des éléments plus légers et du chant (Fan Club, Ça passe ou ça casse). Comme eux, son état d’esprit peut être qualifié de gentiment positif, avec des mots qui auraient pu être écrits par les deux frères s’ils étaient nés dans le 92 : “Fuck tous ces gens qui pensent qu’à glorifier la rue, va plutôt dire aux médias que la cité c’est formidable”.

La musique du coeur

Comme beaucoup d’artistes rap, LauCarré mise avant tout sur la sincérité de ses textes, ne posant vraisemblablement aucun filtre entre ses pensées brutes et ses textes. De l’importance de la figure maternelle dans sa vie à ses doutes sur la pérennité de sa carrière, le rappeur se raconte avec énormément de naturel. En Résumé, le morceau d’ouverture de son dernier projet, est, comme son titre l’indique, un véritable concentré de son univers artistique : rimes multisyllabiques en pagaille, autocritique teinté de second degré (“j'ai arrêté de faire du sport mais j'fais quand même deux-trois pompes, histoire de rester en forme”), références au rap grand public des années 2000 (“j'ai peur qu'on m'oublie comme les lettres de Stan”), doutes et craintes (“dans l'monde de la musique, tout va trop vite, c'est pire quand tu commences ta carrière en plein Covid”), positivité (“la cité, c'est formidable, que nos banlieues, y a quelque chose de convivial”), avant de terminer sur un extrait d’un court discours de motivation prononcé par sa propre mère et enregistré au cours d’une banale conversation mère-fils.

Ponctué par ces extraits de vocaux ou de conversations (Si mon cœur passe l’hiver, Les cartes en main), le projet En bas de chez moi , publié mi-octobre, est une véritable plongée dans l’intimité de LauCarré. En apportant de l’épaisseur à son univers, cette absence de filtres est salvatrice : sa personnalité plutôt solaire est clairement un avantage pour gagner en capital sympathie, il devient ainsi facile pour l’auditeur de s’attacher au rappeur. Attention toutefois au revers de la médaille : à trop appuyer sur l’aspect positif et à mettre en avant sa propre bienveillance, on risque l’effet inverse. C’est même une évidence si l’on poursuit la comparaison avec Big Flo et Oli : en gagnant en popularité, les deux frères toulousains ont gagné au moins autant de détracteurs que de fans, et sont exposés plus que n’importe quel autre rappeur à la critique.

Si sa carrière est encore loin d’être lancée à si grande vitesse, LauCarré prend forcément le risque d’affronter la célébrité et ses affres. Particulièrement sensible, et plus enclin, si l’on en croit ses textes, à voir le côté positif des choses qu’à se confronter à une réalité parfois dure, l’apprentissage de la vie d’artiste en haut de l’affiche pourrait être difficile. Dans ce cas de figure, l’expérience de ses aînés dans le rap pourrait être utile, et lui permettre d’éviter quelques déconvenues. Apprendre des erreurs des autres serait finalement la suite logique pour un jeune homme qui s’est construit artistiquement en écoutant et en observant d’autres rappeurs freestyler.

“J’rappe comme si j’avais deux ans d’avance alors que j’en ai trois”, pose LauCarré sur Les cartes en main, dernière piste d’En de bas chez moi. Abordant l’égotrip comme un exercice naturel, il démontre ponctuellement qu’il est capable de dépasser l’apparente humilité de son discours et de sa personnalité, pour se muer en rappeur à l’égo suffisamment large. Là encore, l’héritage des freestyles de l’Entourage ou de la Sexion d’Assaut prend tout son sens.

Concerts, sorties de projets, médiatisation croissante : LauCarré est lancé sur une très bonne dynamique, et pourrait s’imposer au cours des prochains mois comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. La dimension potentiellement grand public de son univers artistique, associée à sa personnalité très solaire, pourraient lui permettre de toucher une frange des auditeurs qui ne se retrouve pas toujours dans la proposition rap actuelle. Laucarré l’a bien compris, lui qui conclut son dernier EP avec le titre Les cartes en main, sans perdre de vue la spécificité de son parcours : “je sais où j'irai tant que je sais d'où je viens”.