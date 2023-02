Laurent Ruquier révèle ses rappeurs préférés

Laurent Ruquier et le rap : une très longue histoire... Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs . Quoiqu'il en soit, du haut de sa quarantaine d'années de carrière à la radio et à la télévision, l'animateur et producteur français a eu l'occasion de rencontrer plusieurs des principales têtes d'affiche du genre au fil du temps.

Et même si les afficionados de cette musique ne gardent pas forcément un bon souvenir des passages des rappeurs dans ses émissions, il est difficile de nier que la plupart d'entre elles ont eu un certain retentissement.

"J'aime bien Nekfeu"

De passage dans l'émission Bang ! Bang !, animée par Muxxa et Olivia, Laurent Ruquier a répondu à une question de DJ Serom à propos des artistes de la scène rap qu'il trouvait les plus agréables.

