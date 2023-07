LaVache : « à la base le "Quoicoubeh" vient de Côte d'Ivoire »

C’était en janvier 2023 que le créateur de contenu LaVache a importé le "quoicoubeh" en France. Originaire de Côte d’Ivoire, cette expression était déjà utilisée, mais à une distinction près : quand quelqu’un disait "quoi", on ne lui répondait que "quoicou". LaVache y a donc rajouter sa recette en complétant ce mot avec le "beh", et a posté il y a environ six mois des vidéos compilations où on le voyait utilisé le "quoicoubeh". La formule a cartonné !

De nombreux jeunes ont réutilisé ce mot dans des vidéos publiées sur les réseaux-sociaux. Mais, le contenu qui a fait le plus de buzz est celui de David La Cailler, où on voit le jeune homme sur TikTok utiliser l’expression pendant qu’il fait une danse. Une vidéo qui selon LaVache a redonné de la popularité au "quoicoubeh" qui commençait à s’essouffler.

Publicité

Un buzz inattendu

Mais ce regain de popularité a provoqué l’étonnement de Cameron : « au début je pensais que le buzz allait durer deux semaines maximum. Mais j’ai vu que tous les petits avaient repris ça, et ça m’a fait rire en vrai. J’ai même vu que ça s’est propagé dans d’autres pays ».

Ces vidéos ont donc propulsé le créateur à un tout autre niveau d’exposition ce qui a changé son quotidien : « maintenant on me reconnait dans la rue, les gens viennent me voir directement. Par exemple quand je mange ou que je marche les jeunes disent "c’est le créateurs du quoicoubeh" et me demande des photos. Honnêtement avant je n’avais pas de notoriété comme ça. Sincèrement m’a vie elle a changé. »

Malgré son nouveau statut, l’influenceur a très bien vécu son buzz. Même l’entourage du jeune homme a bien réagit : « Ça a fait rire ma mère de voir ma tête passer à la télé. Le reste de mes proches l’a aussi bien pris. Vraiment, c’est que du positif. »