Laylow, Lefa, Tuerie... Voici nos clips scénarisés préférés

Ces dernières années, que ce soit avec l'avancée en terme de matériel pour clipper, ou simplement avec le rap qui s'est étendu dans de nombreux styles, les clips vidéos des rappeurs ont aussi pris en level.

On a sélectionné quelques clips qui sortent du lot par leur scénario :

Publicité

Slowthai - I feel Away ft James Blake, Mount Kimbie

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le rappeur britannique Slowthai avait surpris toute son audience avec le clip Feel Away réalisé par Oscar Hudson. Dans son clip dédié à son frère qui est décédé, Slowthai crée tout un scénario où il est "enceinte". Dans cette vidéo, il est donc à l'hôpital avec ce qu'on devine être sa compagne, puis il se retrouve dans la salle d'acouchement avec celle-ci.

Ce clip est une vraie oeuvre d'art par son originalité, il a eu l'idée avant Lil Nas X d'être un homme en pleine grossesse, et le featuring avec Mount Kimbie et James Blake est vraiment réussi.

Laylow - Spécial ft Nekfeu et Fousheé

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Impossible de faire cette sélection sans Laylow, le rappeur toulousain à l'origine d'une vraie direction artistique en terme de clips. Il a d'ailleurs réalisé de nombreux clips dont les siens au début de sa carrière via sa page Digital TV. Dans le clip, Laylow et Nekfeu se retrouvent comme des prisonniers dans un camion blindé, ils sont déplacés comme des prisonniers sortis d'un asile, et Fousheé avec ses cheveux rouges flamboyants vient les libérer.

Ce clip est vraiment impréssionant par d'abord le scénario mais également toute la direction artistique que ce soit le choix des lieux, des plans, et de la colorimétrie. Laylow s'est démarqué de très loin avec son album L'Etrange Histoire de Mr Anderson. Il a réussi a créer son univers depuis le début de sa carrière mais les visuels proposés pour ce projet sont sortis du lot.

Lefa - Smile ft SCH

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Realisé par Akim Laouar Aronsen, ce clip de Lefa et SCH fait partie de la sélection pour un scénario très bien joué. Les deux rappeurs SCH et Lefa ont été les acteurs de ce clip. Un kidnapping, une mort, SCH qui fume une clope comme un gangster des films classiques, on retourne ici le génie des réalisateurs français.

Les plans sont beaux, les ralentis bien choisis, et les acteurs autres que les deux artistes jouent également très bien, SCH a joué le jeu et c'est au final assez rare de voir des rappeurs accepter de se prêter autant au jeu de la comédie. En tout cas c'est validé, on recommande fortement pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tuerie - Tiroir Bleu

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tuerie, rappeur émergent du collectif Foufoune Palace, avait ouvert la danse dans son dernier EP Bleu Gospel avec la sortie du clip Tiroir Bleu, deux jours avant la sortie de son EP. Dans ce clip, le rappeur se confie sur son enfance, témoin et victime de violence, le clip parle de lui-même.

On voit un enfant qui est témoin et victime d'un père alcoolique, violent avec sa mère, et c'est émouvant et époustouflant. Le clip réalisé par Steven Norel, le réalisateur qui a été aux côtés de Tuerie pour la sortie de son EP, raconte une histoire; et la disparition de l'enfant pendant le clip qui introduit un deuxième morceau en raconte encore une. Les doubles clips, ou clips double morceaux sont toujours très intéressants visuellement et c'est le cas dans ce clip annonciateur. Tuerie nous réserve encore de belles choses et on attend la suite.

Vald - Journal Perso 2

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après Journal Perso sorti en 2011, Vald sort Journal Perso 2 réalisé par Kub & Cristo presque 10 ans après. Dans ce clip, il y joue un meurtrier, un peu psychopathe sur les bords qui fait sa fête à des des personne dans une station-essence. Mais le clip est le récit d'un morceau qui en dit beaucoup, en effet Vald est très engagé dans ses paroles et partage son opinion sur la société de manière générale, tout en étant comme Trinity en veste en cuir.

Ce clip est très bien réalisé et on sent même que Vald prend un réel plaisir à jouer, qui sait on le verra peut-être dans un prochain film, et ce ne serait pas le seul à mériter sa place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Orelsan - La quête

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Orelsan est revenu en force cette année, notamment avec le clip du morceau La Quête, entre scénarios avec de la pâte à modeler et avec Orelsan lui même, le clip raconte un peu le récit de sa vie, avec ses dilemmes d'enfant, d'adolescent et le clip est vraiment original.

Sa musique est rafraîchissante, et ses clips le sont aussi. Réalisé par Victor Haegelin, le clip La Quête est réussi et le retour d'Orelsan avec son album Civilisation a été une vraie réussite pour le rappeur normand.