Laylow, PNL, Kendrick Lamar... : retour sur 5 concerts les plus fous de cette décennie

Des concerts légendaires il y en a plein, de trop de légendes différentes. On a sélectionné les scènes les plus impressionantes de ces 10 dernières années.

Quant au Festival Coachella ou plutôt, le Festival de musique et d'arts de Coachella Valley, il a commencé en 1999 comme un “anti-Woodstock” pour rendre les artistes accessibles aux amateurs de musique, mais s'était transformé en un événement si influent qu'il a attiré des gens comme Clint Eastwood, Snoop Dogg et Cameron Diaz.

Publicité

Beyoncé à Coachella

Au printemps 2018, Beyoncé Knowles était sans aucun doute l'une des figures de la culture pop les plus célèbres de la planète. Une artiste lauréate de plus de 20 Grammys, et qui avait déjà honoré les plus grandes scènes du monde, comme le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2016. Puis, le 14 avril 2018, non seulement Beyoncé a impressionné par sa performance et ses talents de chanteuse, mais en tant que première femme noire à être la tête d'affiche de Coachella, elle a également saisi l'occasion de présenter la culture afro-américaine d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant.

Quand il a été annoncé qu'elle jouerait son propre set à Coachella en 2017, cela semblait presque en retard au vu de ses apparitions déjà historiques aux côtés de son mari Jay-Z ou de sa soeur Solange. Mais il y avait une autre date d'échéance qui se profilait: Beyoncé avait annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux, et selon les ordres du médecin, elle avait même dû annuler sa performance tant attendue. Les fans qui avaient déjà leurs billets ont été déçus, mais pour peu de temps car elle a vite confirmé qu'elle serait la tête d'affiche du festival en 2018.

La chanteuse avait “toujours rêvé d'aller dans un HBCU (Collège/Université historiquement Noir)”, comme elle l'avait dit dans Homecoming. Elle avait visité l'Université Prairie View A&M et répété à la Texas Southern University, et son père était allé à l'Université Fisk de Nashville. Elle a toujours adoré leurs fanfares, shows et battle : "J'ai grandi en voyant ces spectacles et c'est le point culminant de mon année", avait expliqué Beyoncé.

"J'ai grandi en voyant ces spectacles et c'est le point culminant de mon année"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Elle s'est donc mise à recréer l'expérience exactement comme elle s'en souvenait. “J'ai personnellement sélectionné chaque danseur, chaque lumière, le matériau des marches, la hauteur de la pyramide, la forme de la pyramide. Je voulais un orchestre noir...Je voulais les steppers. J'avais besoin de personnages différents, je ne voulais pas que nous fassions tous la même chose”, a-t-elle expliqué dans son film Homecoming. Et leurs talents ont même impressionné le palmarès. “Les choses que ces jeunes peuvent faire avec leur corps (...) C'est tellement de p***** de swag.”

Même si Beyoncé s'était déjà produite sur certaines des plus grandes scènes du monde, la nature historique de sa performance n'a pas été perdue pour la lauréate d'un Grammy qui a exprimé sa gratitude à mi-performance, en disant: “Merci de m'avoir permis d'être la première femme noire à être la tête d'affiche de Coachella.”

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Laylow à Bercy

Après la sortie de L'Étrange Histoire de Mr. Anderson, Laylow s'est projeté au rang de rappeur plus que certifié, et une scène à Bercy était donc une suite logique. Mais il a continué de marquer sa carrière, et d'être fidèle à lui-même dès l'annoncée du show. Il balance donc, des mois avant, une vidéo promotionnelle de deux minutes, où on le voit arriver comme ton agent secret préféré, étrange comme tout et futuriste, une atmosphère bien connue du rappeur Toulousain. Puis c'est le big win, et les tickets sont sold out en 2h, un record. Et suite à la frustration de nom creux fans, qui n'avaient pas eu la chance d'acheter leurs tickets, il rebalance une deuxième date qui fini sold out en très peu de temps.

Il balance donc, des mois avant, une vidéo promotionnelle de deux minutes, où on le voit arriver comme ton agent secret préféré, étrange comme tout et futuriste, une atmosphère bien connue du rappeur Toulousain. Puis c'est le big win, et les tickets sont sold out en 2h, un record. Et suite à la frustration de nom creux fans, qui n'avaient pas eu la chance d'acheter leurs tickets, il rebalance une deuxième date qui fini sold out en très peu de temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le show a plu, beaucoup plu. Laylow n'a pas oublié de faire une révérence au rappeur défunt Népal en passant son morceau Rien d'spécial. Et ce qui a rendu cette scène incroyable est bien évidemment le fait qu'on y ait retrouvé toute l'identité de Laylow, des décors, jusqu'à la présence scénique en passant par les effets visuels. Il a su délivrer un show plutôt fou, et ce qui le rend fou est également le fait que ce genre d'effort scénique est relativement rare dans le rap game francophone. Resté à ses bases les concerts sont rarement aussi âpretés et travaillés en terme de décors par exemple.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des personnages déguisés, des interludes mystiques, tout y était, Laylow a vraiment su délivrer sa performance et a plongé son public dans son univers une fois de plus. Les invités étaient de marque avec Damso, Alpha Wann, Hamza Jok'Air et d'autres..

Kendrick Lamar au Paycom Center

Bien qu'il ait déjà interprété plusieurs chansons de Mr. Morale & The Big Steppers lors de divers festivals et autres événements à travers l'Europe cet été, de nombreux morceaux du nouvel album ont fait leurs débuts en direct lors de son concert à Oklahoma au Paycom Center.

Le tout premier concert de son Mr Morale Tour

Worldwide Steppers ,Father Time, Purple Hearts, Die Hard, Auntie Diaries, Crown et Mr.Morale ont tous été interprétés pour la première fois. La tracklist de 26 morceaux était composée bien évidemment du nouvel album, mais Kendrick a réussi à intégrer un bon nombre de ses anciens classiques et Baby Keem et Tanna Leone sont tous deux revenus pendant le set de Kendrick pour interpréter leurs collaborations respectives, du pur show.

Kendrick écrit pour la culture, pour sa culture. Et ses lyrics, particulièrement sur cet album parlent de sujets qui touchent des millions de jeunes, afro-américains et nombreuses ont été les vidéos qui montraient des jeunes hommes et femmes très émus lors des concerts de Kendrick. Il avait d'ailleurs répondu, lors une interview avec une jeune journaliste (elle a 8 ans et interview les plus grosses têtes du rap américain) qui lui avait demandé son sentiment lorsqu'il voyait des vidéos de ce genre, que c'était précisément la raison pour laquelle il faisait de la musique, qu'il espérait que ces personnes allait s'en sortir, et qu'il fait de la musique pour eux, et pour lui.

C'est comme ça qu'on l'aime Kendrick.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Voici la réponse de Kendrick, quand on lui a demandé ce qu'il a pensé de la vidéo de ce Security guard, en larmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un show aussi travaillé que son album

Pour quasiment chaque morceau, Kendrick a fait une mise ou entrée en scène différente, toujours aussi minimaliste Kendirck continue dans la logique de sa direction artistique, basée sur le message plutôt que sur les artifices. Mais cela n'a en rien empêché le rappeur de Compton de montrer sa créativité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Kanye West au Madison Square Garden

Il l'a appelé “le meilleur album du monde"; il a eu quatre noms différents; mais le septième album solo de Kanye West Life of Pablo a eu la release party la plus stylée du monde, lors d'un lancement élaboré au Madison Square Garden.

Le show avait tout le rap game dans le public, on a vu une apparition surprise de Naomi Campbell et des saluts black power de ses modèles, des camps de fortunes mis en avant sur scène. De loin l'événement le plus médiatisé de la fashion week de New York, West a collaboré avec l'artiste Vanessa Beecroft (avec qui il avait travaillé lors du lancement de l'année passée) et a diffusé simultanément l'événement dans le monde entier, combinant un dévoilement de sa quatrième collection de mode avec une lecture de son nouvel album.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Lorsque la musique a commencé une énorme bâche blanche s'est défaite et des modèles sont apparus et se sont tenus près de ce qui ressemblait au genre de bâtiments de fortune trouvés dans les camps de réfugiés, maintenu avec une bâche et du plastique. En ce qui concerne la musique, West a révélé un album qui est resté un des plus streamés avec des hits tels que Ultralight Beau, Father Stretching My Hands Pt 1, ou I Love Kanye.

Vêtu d'une casquette noire et d'une chemise rouge avec les mots “I Feel Like Pablo”, West se tenait derrière un console de DJ, fier de son album et dansant dessus aux côtés de Kid Cudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

PNL Tour 2022

Le 23 mai 2022 avait lieu le concert le plus attendu des deux frères, à lAccor Arena. Après deux ans d’attente pour leurs fans (ils avaient du annuler les précédentes) ils ont enfin délivré leur performance qui a marqué les esprits. Un show calculé au millimètre prêt, que des hits, en bref c'était efficace.

Mais c'est le Tour en général qui a marqué les esprits, notamment à Dijon par exemple où les deux frères ont partagé un discours émouvant, de paix et de bonheur. Ce qui est rare dans le rap français c'est d'avoir des scènes aussi travaillées, et ce genre de message qui est presque philosophique. On connait les deux frères à travers leur musique car leur vie est si énigmatique, et ces scènes ont donc été un moment vraiment privilégié entre eux et leurs fans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les scènes et concert légendaires sont donc nombreux, et il était difficile de choisir car beaucoup d'autres artistes avaient leur place, mais ceux-là restent gravés dans la mémoire.