Le collectif Nava : la nébuleuse en passe de révolutionner la scène rap francophone

Winnterzuko, Realo, Nyluu ou encore H Jeune Crack : du haut de leurs propositions musicales poussées et de leurs projets hautement innovants, ces artistes se sont installés ces derniers mois comme des atouts précieux de la scène rap française. Mais au delà de partager un goût prononcé pour le mélange des genres et pour l’exploration musicale, tous gravitent autour d’une maison portée par une poignée de créatifs aussi talentueux qu’ambitieux : Nava. Derrière ces quatre lettres, graphistes, ingénieurs du son, rappeurs, DJ et compositeurs forment une nébuleuse créative unique en son genre prête à proposer des musiques, visuels, concerts et expériences qui repoussent toujours plus loin les limites du rap français.

Cocon Créatif

Tout commence dans un sous-sol. Niché au cœur de la capitale, en plein quartier du marais, 3 passionnés, Bertrand, Arman et Augustin décident d’ouvrir fin 2020, dans quelques mètres carrés d’une cave assainie, un studio hautement équipé. Composé d’un canapé, d’une guirlande, d’une flopée de synthétiseurs et de machines en tout genre, le studio aux airs de cocon créatif devient rapidement le lieu de rendez-vous de nombreux artistes en recherche d’un espace où travailler librement leurs maquettes.

Publicité

C’est alors tout au long de l’année 2021 que Arman dit ia00111, ingénieur son de formation et cofondateur du studio, réunit entre ces murs des artistes aux musiques innovantes et avant-gardistes, dont figurent de nombreux talents du rap français en devenir. Realo, Winnterzuko, 8ruki, Beamer ou encore So La Lune : tous franchissent la porte du studio pour composer, enregistrer ou simplement profiter de l’effervescence de ce lieu créatif bouillonnant. La machine est lancée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Malgré sa petite envergure et son espace confiné, le studio est devenu en quelques mois seulement un espace de rencontre, d’échange et de création artistique de taille dans la scène rap français : c’est ici que Winnterzuko enregistre quelques maquettes, qu’Abel 31 et Yunodji jouent leurs dernières productions, que H Jeune Crack répète sa première date parisienne et que Realo clippe quelques scènes de son emblématique morceau « Red Eyes ». Avec ces passages récurrents d’artistes à la notoriété grandissante, le studio commence peu à peu à bénéficier de l’image de ses résidents, et devient rapidement un point de rendez-vous incontournable de la scène émergente francophone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au cours de l’année 2021, le studio qui n’est au départ qu’une pièce de création se mue peu à peu en une structure solide portée par une écurie d’artistes talentueux, tous réunis par une même vision avant-gardiste, et ce, au travers de nombreuses disciplines. En comptant dans ses rangs Yev. dit Yevart, jeune artiste 3D connu pour ses créations oniriques et ses textures innovantes, le studio peut aussi compter sur l’un de ses plus solides alliés pour fournir aux artistes des visuels hautement qualitatifs comme la cover du projet Von de Winnterzuko, Emotion de Realo ou encore Cactus Musique de H Jeune Crack, épaulé par les très talentueux graphistes Icemigi, Adriensdesigns encore Romain Pisa. Avec les producteurs récurrents du studio dont figurent notamment le talentueux Abel 31, le studio est devenu grâce à ses atouts précieux une structure capable de proposer des instrumentales, de l’enregistrement, du mixage et du mastering grâce aux compétences de ia00111, mais aussi des visuels léchés à l’identité artistique forte.

Fort de ses profils artistiques extrêmement variés, le studio semble désormais avoir les fondations nécessaires pour se regrouper définitivement autour d’une seule et même structure : la machine Nava est lancée.

Maison Nava

Annoncée en début d’été 2022, la naissance de Nava s’est annoncée comme une excellente nouvelle pour la scène rap française. La preuve en est : quelques jours plus tard, le label a peine établi propose déjà sa première sortie officielle, Oblivion, un superbe album commun entre le rappeur Zoomy et le producteur Abel 31, le tout accompagné par des visuels extrêmement travaillés toujours signés Yevart et Icemigi. Avec des sonorités aussi profondes qu’expérimentales, la voix envolée de zoomy et les percussions accidentées d’Abel 31 se mélangent le temps d’un projet intense, et condensent en 12 titres l’identité unique du label. Avec cette sortie, Nava marque un grand coup : le label réussit à proposer du contenu hautement qualitatif de par sa musique et son image, et réunit autour d’un même projet les multiples compétences de ses membres les plus établis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le nom de Nava se répand désormais comme une traînée de poudre dans les ruelles parisiennes. C’est notamment en s’associant au média 1863 pour la soirée Nava & Friends qui eut lieu fin septembre au rex club que l’identité du label s’officialise atour d’un évènement de grande ampleur. Pour cette date, nombreux de ses producteurs et DJ résidents posent les bases d’une musique à la croisée de la trap et des sonorités éléctroniques et techno grâce aux sets de Vilhem, Tony Seng, ia00111 ou encore et toujours Abel 31, le tout couplé par les performances live de Nyluu, rappeur hautement créatif et proche de la structure, H Jeune Crack ou encore Zoomy le temps de quelques morceaux enflammés. Et les mêmes artistes se réuniront quasiment tous le temps du spectacle de Nyluu, le 7 octobre dernier au point éphémère, dans une représentation de haut vol organisée par Holyjuice, avec en prime une performance du talentueux Neop0p et l’apparition masquée d’un certain Winnterzuko.

Avec des sorties hautement qualitatives, des concerts et expériences de live unique, comme le live du projet Oblivion à venir ce 19 novembre au FGO Barbara, le label d’à peine quelques mois s’est déjà démarqué dans la nouvelle scène rap française comme une réelle nébuleuse créative aux propositions toujours plus travaillées et innovantes. Tout ça avec un esprit de famille et d’entraide prégnant : chaque projet du label réunit la quasi-totalité de ses membres, et prouve que la force de Nava se trouve dans les compétences poussées de ses talents, les véritables architectes de cette vision en passe de métamorphoser les propositions du rap francophone.