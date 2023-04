Le feat Drake x The Weeknd réalisé par une IA, remet en cause la propriété intellectuelle

Le featuring Drake et The Weeknd "Heart on my sleeve" comptait plus de 15 millions d'écoutes sur les plateformes depuis sa publication vendredi, avant qu'il ne soit supprimé à la demande d'Universal. Dans l'émission Quinze du 19 avril sur Mouv' avec Bintily Diallo et Elodie Rabelle, elles ont échangé avec Stéphanie Lacane , spécialiste de la propriété intellectuelle.

Retiré pour "violation des droits d'auteurs"

La musique a été postée par un utilisateur du nom de Ghostwriter977, qui l'a entièrement réalisé grâce à une intelligence artificielle. L'oeuvre créée par l'artiste via une intelligence artificielle reprend de manière exacte les voix des deux artistes ce qui crée une réelle confusion chez l'auditeur . Dans de telles conditions, des problématiques de droit d'auteurs sont posées.

Bintily Diallo a également fait appel au témoignage d' Alex Jaffray , chroniqueur musique, qui rappelle que les artistes se sont toujours inspirés des autres.