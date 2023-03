Le feat Jena Lee - Orelsan a-t-il bien vieilli ?

L’actualité du rap français est plutôt riche ces dernières semaines, avec des sorties majeures (Niro, Ziak, Hamza), des artistes moins exposés toujours très actifs (Cenza, Hyacinthe, Double Zoulou), et de belles performances livrées par des rappeurs bien décidés à kicker (PLK, Jul, Diddi Trix). Malgré cette grosse actualité, c’est bien un titre publié il y a 13 ans qui s’est positionné au cœur des débats cette semaine : Je rêve en enfer, extrait du deuxième album de Jena Lee, sorti en 2010.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, la chanteuse a été invitée par le créateur de contenus PirAStack à participer à une partie streamée de Fortnite, livrant au passage quelques anecdotes au sujet de sa carrière. Interrogée au sujet de son tube J’aimerais tellement, elle a avoué que les paroles étaient dédiées à “quelqu’un dont elle était amoureuse”, qui était “un peu connu à l’époque, très connu maintenant”. Il n’a pas fallu beaucoup de réflexion au streameur avant de comprendre qu’il s’agissait d’Orelsan, avec qui la chanteuse a donc collaboré sur ce fameux titre, Je rêve en enfer.

Comme on pouvait s’y attendre, Internet s’est déchaîné, tout le monde a réécouté J’aimerais tellement en se concentrant sur les paroles et en pensant à l’auteur de Perdu d’avance, et leur featuring est revenu dans le top 50 Spotify France. Complètement tombée dans l’oubli, cette collaboration aurait-elle dû rester dans les abysses, ou a-t-elle les armes pour revenir durablement dans les playlists ?

Le contexte de sortie du featuring

On est en 2010, Jena Lee fête ses 23 ans et elle cartonne depuis un an et demi. Elle a quelques années d’expérience dans le monde de la musique, où elle a cumulé tous les rôles de l’ombre : ghostwritteuse, toplineuse, et compositrice. En avril 2009, son premier single J’aimerais tellement, est un énorme carton, avec une première place pendant 11 semaines consécutives. Son premier album, Vous remercier, sort 6 mois plus tard et confirme le succès de la jeune chanteuse. A mi-chemin entre RnB et pop-rock, son style très émo lui permet de se démarquer et de devenir l’une des artistes les plus écoutées par la jeune génération, à une époque où la musique française est en pleine transition. Exactement un an après son premier album, elle publie Ma référence (novembre 2010), sur lequel on retrouve donc ce feat avec Orelsan, Je rêve en enfer.

Du côté du rappeur, c’est une période un peu plus complexe. Si on peut considérer qu’il a définitivement percé avec son premier album, Perdu d’avance, paru en février 2009, le caennais a surtout goûté au revers de la médaille, avec une polémique nationale, des plaintes, et des festivals annulés. Au moment de la sortie du featuring avec Jena Lee, il est en pleine préparation de deuxième album, Le chant des sirènes, qui paraîtra en septembre 2011, avec un peu de retard sur la date initialement prévue.

Le morceau et sa réception

On ne va pas se mentir, Je rêve en enfer n’a pas particulièrement bien vieilli. Très représentatif du son des années 2010, il coche toutes les cases des singles de l’époque : une tentative de fusion pop-rock / rap-rnb ; le récit d’une histoire d’amour avec un mélange entre premier degré (la partie de Jena Lee) et second degré (celle d’Orelsan) ; une volonté de réunir ( ou d’extorquer ) deux types de fanbases, les “adolescentes suicidaires” d’un côté et les fans de rap de l’autre.

Le résultat est assez tiède, les fans de Jena Lee n’ont pas forcément envie d’écouter un mec à casquette démarrer son couplet sur “on était potes, on s’entendait bien, puis un matin j’me réveille avec un de tes seins dans une main”. De leur côté, les auditeurs d’Orelsan vont peut-être aller jeter une oreille à son couplet par curiosité, mais il y a très peu de chances pour qu’ils aient soudainement envie d’aller écouter l’album complet d’une chanteuse émo.

Surtout, le morceau existe déjà sur le premier album de Jena Lee. On y retrouve en effet une première version, sans le couplet d’Orelsan, avec des différences dans la structure du morceau et dans la composition de l’instrumentale. Je rêve en enfer est donc comparable à un remix, là où un titre original, avec une énergie nouvelle, aurait potentiellement eu plus d’impact.

Le titre est publié en téléchargement légal dès septembre 2010, soit deux mois avant la sortie de l’album, mais il n’est pas réellement exploité comme un véritable single. Finalement, quand l’album est publié, ceux qui étaient intrigués ont déjà eu l’occasion de l’écouter, et il ne constitue pas un véritable argument de vente pour le disque. Je rêve en enfer tombe donc tranquillement dans les oubliettes de l’histoire, jusqu’à son retour au cœur de l’actu la semaine dernière.

Deux univers qui se marient difficilement

Orelsan et Jena Lee ont des univers musicaux qui se marient assez difficilement. Outre le grand écart en termes de sonorités, on trouve peu de points communs sur le plan visuel, et encore moins quand on s’intéresse à l’ambiance des morceaux et aux thématiques. On peut tout même les rapprocher sur un sujet : à l’époque, tous deux racontent deux visions différentes de l’adolescence.

A l’époque, Jena Lee parle de sentiments amoureux, d’angoisses adolescentes (“je ne veux plus grandir, je ne veux plus rien apprendre [...] je préfère m'enfuir dans le monde que j'invente”), d’estime de soi (“si tu sembles fort c'est pour cacher la tristesse”), et des vices qui prennent le dessus (“une dose de plus pour rêver, une dépendance qu'on croyait maîtriser”). Elle définit elle-même son style comme du “emo-RnB”, littéralement le titre d’un morceau de son premier album.

De son côté, Orelsan est encore le petit branleur impertinent qui s’éclate à envoyer les pires crasseries sur ses deux premiers albums. Il représente l’ado (ou l’adulte qui refuse de grandir) qui casse l’ennui de ses journées avec l’alcool, le porno, les mangas et les conneries entre potes. Évidemment, sa proposition artistique est appelée à évoluer au cours des années suivantes, mais Perdu d’avance (2009) est un vrai monument du genre, et si Le chant des sirènes (2011) amorce un changement, il est encore bien marqué par l’imagerie geeko-salace post-ado.

Je rêve en enfer est donc un mariage improbable entre les univers difficilement compatibles des deux artistes. Jena Lee fait ce qu’elle fait de mieux à l’époque : parler de sentiments amoureux, de déception, d’espoirs déchus (“plus j’ai mal, plus j’espère”), avec un penchant vers une dépendance affective un brin malsaine (“j’ai ce poison dans mes veines qui mène mon coeur vers toi”). Elle résume finalement ce que beaucoup d’adolescentes ont dû expérimenter : tomber amoureuse d’un sombre connard.

De son côté, Orelsan joue le rôle du connard en question (“ tu t'es transformée en boomerang humain : plus j'te jette fort et plus tu reviens ”), et il le joue plutôt bien (“ tu voulais m'emmener faire un tour sur la route de l'amour / mais pour moi, tu seras rien d'autre qu'une roue de secours ”). Entre élans de sincérité presque louables (“ comment t'expliquer sans te faire de mal / que les rares fois où je pense à toi j'ressens rien de spécial ”) et pur cynisme, le rappeur livre une prestation qui a tout de même le mérite d’être en phase avec le morceau sur lequel il est invité.