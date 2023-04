Le featuring de rêve entre Philippe Katerine et Gazo

Il y a des featurings que l'on aimerait pouvoir écouter... et d'autres que l'on imagine même pas pouvoir exister. Dans leur émission Bang ! Bang !, Muxxa et Olivia sont passés maîtres dans l'art d'imaginer les collaborations les plus farfelues.

Nos deux animateurs ont d'ailleurs reçu le chanteur Philippe Katerine dans l'émission, et lui ont fait la surprise de lui présenter un featuring exceptionnel avec le roi de la drill à la française : Gazo. Et le résultat est plutôt surprenant... Jugez plutôt :

