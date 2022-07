Le Flambeau : mais qui se cache derrière le compte twitter de Marc ?

Non ce n’est pas Jonathan Cohen, ni un community manager de chez Canal + mais bien François, un fan du Flambeau ou de la Flamme qui tient le compte twitter de Marc. « Les répliques sont folles, il faut absolument en faire quelque chose », voilà ce que s’est dit François pendant qu’il regardait la saison une de la Flamme. « Je suis un peu accro a twitter alors c’était un peu une évidence de lui créer ce compte. » Au départ, le fan ne twittait que des répliques du personnage puis le compte s’est mis à commenter l’actualité, dans la peau de Marc : « C’était pendant les élections présidentielles américaines, quand Donald Trump s’est mis à contester les résultats. J’ai retweeté en écrivant « je préfère en parler à un avocat » et l’aventure a vraiment pris un autre tournant ». François ne s’attendait pas à autant de succès, ils sont aujourd’hui plus de 100 000 à suivre les aventures de Marc sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Amuser la galerie pendant une période sombre

La Flamme, sortie sur Canal + le 12 octobre 2020 a amené de la joie et de la bonne humeur chez les Français qui vivaient une période compliqué, à quelques jours d’un deuxième confinement. François s’est dit qu’à son échelle, il pouvait essayer de donner le sourire aux fans qui reliraient leurs répliques préférées du personnage. « Aujourd’hui le compte sert vraiment à commenter l’actualité à travers les yeux de Marc », explique François. Une communauté de 100 000 personnes ça se gère, mais le fan, lui fais ça au feeling : « je scrolle sur twitter, dès que je tombe sur une actu qui me plait, je vais dans ma note, là où j’ai de stocké toutes les répliques de Marc, et je choisis celle qui colle le mieux ».

Publicité

De belles opportunités grâce à ce compte twitter

Le Marc de twitter a rencontré le vrai Marc. « Je connais bien l’équipe d’Hugo Décrypte. Alors quand ils ont invités Jonathan Cohen dans Mashup Talk, ils m’ont proposé de venir sur le tournage, raconte François, j’ai eu l’occasion de discuter avec lui dans les loges. Il a direct vu de quel compte twitter je parlais ». Jonathan Cohen semble valider ce compte twitter de Marc. De son côté, Canal + aussi a vu le compte et est en relation avec François. Parfois ils lui proposent de retweeter une publication autour de La Flamme et du Flambeau, mais le fan précise que le compte est complètement indépendant et que Canal + lui laisse carte blanche.