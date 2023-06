Le format double-album a-t-il encore du sens ?

Après un retour aux affaires convaincant en début d’année avec le projet Changement de propriétaire, Sadek enchaine ce vendredi 16 juin avec un double-album intitulé Ouvert tout l’été. Ce projet sera donc divisé en deux parties : les 10 premiers titres de la tracklist constituent la face jour, les 10 suivants la face nuit. Le concept est simple, et d’autres avant lui ont déjà utilisé le principe du deux salles, deux ambiances. L’exemple le plus évident est La Fouine vs Laouni , publié en 2011, avec deux disques extrêmement différents, chacun représentant un aspect de la personnalité artistique de l’Yvelinois.

Si le concept de la tracklist à deux faces a du sens dans le cas d’un projet comme celui de Sadek, la transformation des modes d’écoute de la musique pose la question de la pertinence du format double-album à l’heure du streaming. Historiquement, ce type de long-format était surtout destiné aux groupes ou rappeurs les plus productifs, à une époque où on ne pouvait pas se permettre de presser et distribuer deux albums différents chaque année.

A l’origine, un format dicté par des raisons techniques

Surtout, la division en deux faces différentes était dictée par des raisons purement techniques : à une époque où seul le support physique existait, la longueur des albums était limitée par la capacité des disques. Un CD pouvant héberger 74 minutes de musique, en tirant dans certains cas cette durée jusqu’à 80 minutes grâce à quelques astuces, publier des projets de plus de 20 titres était impossible, d’autant que la tendance était alors aux morceaux de 4 ou 5 minutes.

Hormis de rares mais notables exceptions (Ombre est Lumière d’IAM, Jusqu’à l’amour des Sages Po’), les années 90 ne voient donc paraître que des albums simples. Le format double se démocratise dans le courant des années 2000, notamment sous l’impulsion de Rohff, qui jouit alors d’un statut de superstar et qui insiste sur les tracklists à rallonge, devenant un vrai spécialiste de l’exercice : 5 doubles sur une discographie comptant 10 albums. On lui doit même la meilleure argumentation possible sur le thème “pourquoi faire 40 titres quand on peut en faire 20 et vendre l’album au même prix ?” : “ j’ai fait un double-album parce que j’suis un gogol qui s’ennuie ”.

C’est la période 2005-2010 qui est la plus prolifique, avec des projets-doubles qui comptent aujourd’hui parmi les classiques du rap français : Prolongations (Salif), Peine de Maures / Arc en ciel pour daltoniens (La Caution), Délinquant (LIM), Haine, Misère et Crasse (Unité 2 Feu), Barillet Plein (Seth Gueko), Le Général (Mac Tyer) … Malgré un format qui peut paraître le même, on se rend vite compte à l’écoute de ces différentes publications qu’un double-album peut prendre beaucoup de formes différentes. Certains ressemblent à des mixtapes aux airs de bootlegs, d’autres sont de purs albums, d’autres enfin mettent à profit la division de la tracklist pour proposer deux directions artistiques différentes.

Côté auditeurs, tomber sur un double-CD est plutôt avantageux : le prix à l’achat est parfois un peu plus élevé, mais on vit encore une époque où un disque s’écoute de la première à la dernière piste sans rien sauter, y compris les morceaux moins bons. Les sorties sont trop rares pour qu’on puisse se permettre de le faire, et de toute façon, quand on a posé 15, 20, voire 25 euros sur un album, on ne fait pas la fine bouche. Seulement, les modes de consommation de la musique évoluent : le téléchargement, qu’il soit légal ou illégal, pose les bases de la dématérialisation. Les auditeurs peuvent bientôt stocker des centaines d’heures de musique sur leurs disques durs, et le support CD perd progressivement de son intérêt.

La marginalisation du support physique entraîne une perte de sens

A partir de là, si le double-album ne disparaît pas totalement, il devient plus anecdotique. Les raisons sont nombreuses : quand il est l'œuvre d’artistes trop peu médiatisés, comme par exemple Lacraps, l’impact en dehors de la fan-base de l’artiste est moindre. Dans d’autres cas, on a droit à une tracklist simple, accompagnée d’un deuxième disque avec les pistes instrumentales. Pour certaines têtes d’affiche, le double-album arrive simplement au mauvais moment, c’est le cas de Lacrim en 2020 avec l’album Lacrim, qu’il considère lui-même comme le moins bon de sa discographie. Enfin, il y a le cas Gims, avec des doubles, triples, quintuples et centuples albums. Parmi les disques réellement impactants, on peut évidemment citer Or Noir et Or Noir part.2, mais il s’agit d’une réedition, pas d’un réel double-album. Sur les dix dernières années, c’est d’ailleurs le cas de la majorité des doubles-CD.

Avec la démocratisation du streaming et la marginalisation du support physique, produire des double-albums perd peu à peu de son sens. Les tracklists n’ont plus de limitation de durée, et diffuser un 5 titres de 13 minutes ou un 30 titres de deux heures requiert la même technologie, avec les mêmes coûts de publication. A l’exception de concepts précis, comme celui de Sadek évoqué en début d’article, ou le dernier Caba/JJ avec un disque pour chaque rappeur, diviser une longue tracklist en deux parties est moins pertinent que par le passé, d’autant que dans la plupart des cas, les deuxièmes voire troisièmes parties (Hatik, Dinos) ne sont que des titres ajoutés dans le cadre d’une réédition.

Si Rohff continue de miser sur la stratégie du gogol qui s’ennuie , son véritable successeur en tant qu’hyperproductif est bien entendu Jul. Du côté des têtes d’affiche, c’est chez lui que les tracklists divisées en deux reprennent tout leur sens : d’abord, parce que le support physique reste très sollicité par son public ; ensuite, parce qu’il a réellement tendance à pondre des tracklists extrêmement longues, et a donc besoin de place sur ses disques. Ses projets de deux heures existent parce qu’il a beaucoup à donner à son public : on se rappelle par exemple que son premier double, La zone en personne, a été réalisé pour répondre à une absence d’album gratuit de sa part en 2018 .

Si le double-album est quasiment devenu une marque de fabrique chez Jul comme elle l’était déjà chez Rohff , ce format répond plus globalement à la dynamique d’hyperproductivité qui rythme le rap français depuis une demi-douzaine d’années. Les artistes actuels sont actifs toute l’année, ont tendance à écrire, produire, et enregistrer beaucoup. La simplicité des démarches de publication de la musique sur support numérique pousse certains à moins faire le tri. Concrètement, quand il suffit de cliquer sur le bouton upload pour rendre un morceau accessible, on se pose moins de questions que lorsqu’il faut l’intégrer à une tracklist déjà pleine sur un support physique à la durée limitée.

La nécessité d’innover dans les stratégies de distribution

Sur des projets disponibles uniquement en streaming, on se retrouve donc avec des tracklists de 25, 30 ou 35 titres, que l’on va découper en deux disques distincts pour la forme, bien que la division n’obéisse à aucune contrainte dûe au support. Au-delà des facilités de diffusion de la musique et de la forte productivité des artistes, tout le monde a bien compris l’intérêt de publier des tracklists à rallonge : un volume d’écoute plus important, des chiffres gonflés, et donc un plus gros revenu d’exploitation. Certains projets ressemblent donc plus à de longues playlists qu’à de véritables double-albums avec une raison pertinente de diviser la tracklist en deux.

Certains ont tout de même tenté de faire évoluer les stratégies de publication, on pense par exemple à Niro, qui a publié différents EP à intervalle régulier avant de les réunir dans un seul et même album, Sale môme , ou à Nekfeu avec la double-sortie des Étoiles Vagabondes (un deuxième CD publié par surprise 15 jours après le premier). Les possibilités offertes par le streaming devraient donc pousser les artistes et les distributeurs à voir plus loin que ce format ancestral et à proposer de nouvelles approches.

A l’heure actuelle, publier un album dans une version double peut encore avoir du sens si certaines conditions sont réunies, comme l’existence du projet sur support physique, ou la volonté de proposer une vision artistique distincte sur chaque CD. La fluidité offerte par un mode de diffusion uniquement digital est malheureusement trop peu exploitée pour que le choix d’un format splitté puisse véritablement avoir du sens sur le plan artistique, voire même apporter une plus-value au projet. Le double-album reste pertinent dans certains cas précis, et le dernier projet de Sadek en est un exemple concret, mais il est de moins en moins adapté aux modes actuels de consommation de la musique.